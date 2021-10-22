GEBZE BELEDİYESİ’NİN HİZMET VE YATIRIMLARI ANLATILDI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 3 gün süren “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısı sona erdi. Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım toplantısında Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gerçekleştirdiği sunumun, ev ve iş yerlerine de ulaştırılmak üzere kitaplaştırılacağı açıklandı. Yapılan eser ve hizmetlerin, vatandaşlara duyurulması konusunda hazırlanacak olan kitabı önemli buluyorum.

3 gün boyunca Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısında Başkan Büyükgöz, Gebze’ye kazandırdığı proje ve hizmetlerin tanıtımını yaptı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 2019-2021 dönem aralığında ilçeye kazandırılan yatırımların tanıtımını, projeleri ve hazırlık aşamasında olan çalışmalarını değerlendirdi.

“Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının son gününde basında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum;

GEBZE BELEDİYESİ İCRAATLARI KİTAPLAŞTIRIYOR

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının üçüncü ve son oturumu 20 Ekim Çarşamba günü, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplantı programının son gününde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

BÜYÜKGÖZ: “SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR.”

Gebze Belediye Başkanı olarak ekibiyle ve işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği icraatları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla organize ettiği toplantı programının son gününde Büyükgöz; toplumsal iyiliği sağlamak için güzergâhlarının sivil toplum kuruluşları olduğunu ifade etti. Başkan Büyükgöz: “Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak, bir vasfı, bir derdi, bir hassasiyeti olan vatandaşlarımız için adeta bir sefer görev emri gibidir. Bizim medeniyetimiz kanadı kırık kuşlara bakmak için dahi vakıf kuran bir medeniyettir, yüz binlerce vakıf kurmuş bir ecdadın torunlarıyız.” dedi.

MAHALLİ MÜŞTEREK İHTİYAÇ OLARAK SİVİL TOPLUM HİZMETİ

Gebze’nin sosyal standartlarını çok daha yükseklere taşımak için çalıştıklarını ifade eden Büyükgöz, sivil toplum hizmetlerini mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında değerlendirdiklerini; okul öncesi eğitim, meslek edindirme, başarılı gençleri desteklemek, mucitleri teşvik, gençlere staj, ampute takımları oluşturmak, aile danışmanlığı gibi pek çok hizmeti bu anlayışla hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Büyükgöz, toplumsal iyilik için sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini daha da geliştirmek arzusunda olduklarını da ifade etti.

İCRAATLAR, GEBZELİLER İÇİN KİTAPLAŞTIRILIYOR.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün; Sosyal Belediyecilik, Kültür Sanat, Sıfır Atık, İmar,

Altyapı ve Fiziki İyileştirmeleri de kapsayan, on iki ayrı başlığın yer aldığı sunum eşliğinde, Gebze Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarını kamuoyu ile paylaştığı “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısı sona erdi. Başkan Büyükgöz; toplantı programı kapsamında siyaset dünyası, özel sektör temsilcileri, sanayiciler, tüccarlar, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bizzat gerçekleştirdiği sunum, Gebze’deki ev ve iş yerlerine de ulaştırılmak üzere kitaplaştırılıyor.