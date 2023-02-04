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GEBZE BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

Trabzonlular Dernek Başkanı Kadıoğlu'nun vefatı büyük üzüntü yarattı.

GEBZE BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

04 Şubat 2023 Cumartesi 12:47

 Gebze Trabzonlular Dernek Başkanımız, Gebze'nin değerli iş insanı Halil İbrahim Kadıoğlu hakkın rahmetine kavuştu. Dernek çalışmaları ve renkli kişiliği ile takdir edilen Kadıoğlu'nun vefatı üzüntü ile karşılandı. Cenazesi; 04 Şubat Cumartesi günü ikindi namazına mütakip Gebze Mustafapaşa camiinden kaldırılacaktır. Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Merhum'a Allahtan rahmet ve kederli ailesine Trabzon Derneği camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Makam ve Mekanı cennet olsun.
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