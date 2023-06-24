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Gebze Bölgesi Kültür Bakanlığı Gündeminde

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 24 Haziran 2022 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Gebze Bölgesi Kültür Bakanlığı Gündeminde

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:39

Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Hanım'ın Ziyareti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz, Kocaeli Vali Yardımcımız Ekrem Çalık bölge protokolü Dilovası Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirip tarihi Tavşancıl evlerinde inceleme yaptı.
Sn bakanını Dilovası Ziyareti ile ilgili gazetemiz www.gebzegazetesi.com da yayınlanan haberimiz
Dilovası Kaymakamlığının Himayelerinde
www.iktav.com olarak destek verdiğimi Dilovası ile ilgili www.dilovasikulturmirasi.com sosyal sorumluluk projesinde Sn bakan tarafından açılışı yapılan Demlrciler köyü konağı ve Tavşancıl ile ilgili önemli Bilgileri yer alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Gebze/Eskihisar’da yer alan Osman Hamdi müzesinin restorasyonunu yaparak prestij müze haline getirmek için çok önemli çalışma yapıyor.
Devri alem belgesel tv programı olarak birçok tv kanalında yayınlanan Kocaeli Büyükşehir belediyesi kültür hizmeti olarak hazırladığımız Gebze bölgesi nin kültür turizminde marka değerleri belgeseli
Kültür ve turizm Bakan yardımcısı Sn. Özgül Özkan Yavuz hanımla
www.kurtulussavasiarsivi.com sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum
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