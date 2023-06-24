Gebze Bölgesi Kültür Bakanlığı Gündeminde

Sn bakanını Dilovası Ziyareti ile ilgili gazetemiz

Sn bakanını Dilovası Ziyareti ile ilgili gazetemiz

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz, Kocaeli Vali Yardımcımız Ekrem Çalık bölge protokolü Dilovası Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirip tarihi Tavşancıl evlerinde inceleme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz, Kocaeli Vali Yardımcımız Ekrem Çalık bölge protokolü Dilovası Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirip tarihi Tavşancıl evlerinde inceleme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz, Kocaeli Vali Yardımcımız Ekrem Çalık bölge protokolü Dilovası Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirip tarihi Tavşancıl evlerinde inceleme yaptı.

www.iktav.com olarak destek verdiğimi Dilovası ile ilgili www.dilovasikulturmirasi.com sosyal sorumluluk projesinde Sn bakan tarafından açılışı yapılan Demlrciler köyü konağı ve Tavşancıl ile ilgili önemli Bilgileri yer alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Gebze/Eskihisar’da yer alan Osman Hamdi müzesinin restorasyonunu yaparak prestij müze haline getirmek için çok önemli çalışma yapıyor.

Devri alem belgesel tv programı olarak birçok tv kanalında yayınlanan Kocaeli Büyükşehir belediyesi kültür hizmeti olarak hazırladığımız Gebze bölgesi nin kültür turizminde marka değerleri belgeseli

Kültür ve turizm Bakan yardımcısı Sn. Özgül Özkan Yavuz hanımla