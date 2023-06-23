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Gebze Esnafına Zabıtadan Bayram Denetimi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediyenin zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Gebze Esnafına Zabıtadan Bayram Denetimi

23 Haziran 2023 Cuma 00:42

 Elips Haber’de yer alan habere göre Gebze’de faaliyet gösteren çikolata, şekerlemeci, pasta, tatlı üretimi ve satışının yapıldığı iş yerlerinde zabıta denetimleri Kurban Bayramı öncesinde sıklaştı. İş yerlerini ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler halk sağlığı açısından önem arz eden temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı ve iş kıyafetleri, ürünlerin son kullanma tarihi ve saklama koşulları, gramaj ve fiyat tarifesi ve işyeri ruhsatları gibi konularda denetim gerçekleştiriyor.
Yapılan denetimlerde vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek ürünlerin satışına izin verilmezken,  düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletme sahiplerine bilgi veriliyor. Denetimlerin devam edeceğini ifade eden belediye yetkilileri, vatandaşların şikâyet, görüş ve önerilerini 0262 642 04 30 ve Alo Zabıta 153 numaralarına iletmeleri çağrısında bulundu.
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