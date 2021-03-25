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Gebze Gazetesi'nin Kuruluşu ve Gazetecilik Anılarım

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz ..

Gebze Gazetesi'nin Kuruluşu ve Gazetecilik Anılarım

25 Mart 2021 Perşembe 14:33

 Gazetecilik mesleğinde ilk kez kalemi elime 1975 yılında Trabzon'da okurken almış, Ufuk Gazetesi’nde Trabzon tarihi ile ilgili deneme yazmış, hafta sonları haftalık Ufuk Gazetesi satarak harçlığımı çıkarmıştım. Vatani görevimi yaparken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstanbul Çubuklu’daki Seyir Hidrografi Dairesi Başkanlığı Basın Merkezinde görevliyken ulusal basınla tanışıp, denizcilik tarihi ile ilgili yazılar yazmıştım. 1982 yılında Gebze'ye yerleşip TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere bir çok basın yayın kuruluşunun temsilcilik ve muhabirliğini yapıp, Uyanış Gazetesi’nde makale yazmaya başladım. 1985 yılında Gebze Gazetesi'ni kurup, İzmit Hürsöz Gazetesi'nde bastırmaya başladım. 1987 yılında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldım. Merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Basın Birliği'ne üye oldum. 1987 yılında Gebze'de gazete matbaa tesislerini kurarak çalışmaya devam ettim. 1989 yılında merkezi İstanbul'da olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldum. 1990 yılında merhum Turgut Özal'ın elinden Anadolu Basını birincilik ödülü aldım, Gebze Gazetesi’ni günlük yayınlamaya başladım. TRT ve özel TV’lerde programlar hazırlamaya başladım. 1993 yılında Gebze'nin ilk özel radyosu Gebze FM’i kurdum. 1993 yılında gazeteci ve belgeselci olarak yurtdışına çıkmaya başladım. Bu güne kadar bir çok dünya ülkesinde belgesel çekip, araştırma yaptım. 1995 yılında bir gurup arkadaşla Anadolu Yayıncılar Birliği’ni kurdum, 1997 yılında Türkiye Gazeteciler Federasyonu kurucuları arasında yer aldım. 1998 Yılında Devri Alem Belgesel TV programları çekerek, Meltem TV, TV 5, Bengütürk TV ve TGRT Belgesel TV kanalı başta olmak üzere ulusal ve bölgesel TV kanallarında 80’e yakın ülkede çektiğim belgeseli hazırlayıp, sunmaya devam ediyorum. 2014 yılında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu kurucuları arasında yer alarak, Türk Dünyası Gazeteciler şuuraları ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenleme ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım.

Yıl 2020 ve halen çalışıyor, çalışmaya devam ediyorum. Çalışan gazeteci olarak www.gebzegazetesi.comwww.devrialem.tv ve www.İktav.com  sayfalarında göreceğiniz gibi yıllardır bıkmadan, usanmadan araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak, 28’lik delikanlı gibi heyecanla çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda AGRT Genel Başkanı olarak basın mesleğine katkı sunuyorum. Gazetecilik hayatımı kitap ve belgeselleştirmeye başladım.

GEBZE’DE GAZETECİLİK HATIRALARIM

1982 yılının haziran ayında Gebze’ye gelmiştik. Gebze’de ve Darıca Osmangazi’de akrabalarım vardı. Asker arkadaşım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte bir ev kiralayıp çalışmaya başlamıştık. İlk işimiz dondurma satmaktı. Daha sonra kitap, kırtasiye üzerine açtığımız küçücük bir dükkan ve burada TRT, Anadolu Ajansı muhabiri olarak gazeteciliğe biraz daha profesyonelce geçişimiz... Tarihler 21 Eylül 1982. Gebze’nin tek gazetesi Uyanışı Gazetesi’nde ilk yazar olarak “Salı’dan Salı’ya” adıyla yazılar yazmaya başlamıştım ve ilk yazımın başlığı “Başlarken merhaba” idi. Her hafta salı günü gazeteye yazımı yetiştirmeye çalışıyor, her yazımda Gebze ile ilgili, bölge ile ilgili görüşlerimi dillendiriyordum. Artık Gebze’de haftalık bir gazetede köşe yazarlığına başlamıştım. Daha sonra bir çok gazetenin Gebze temsilciliği ve muhabirliğini yapıp Ekonomi adıyla ortak gazete çıkarmamız, Son Dakika Gazetesi'nin Gebze temsilciliğini Ercan Sarıçam ile yaptığımız yıllar, Nevzat Coşkun, Bekir Katı ile birlikte 1984 yılının ortalarında Gebze adıyla çıkardığımız ilk gazete... Sanki dün gibi bunlar. Hepsi mazi oldu ama çok önemli hatıralar olarak gazeteciliğimizi geliştirip büyütmekte önemli kilometre taşıydı.

GEBZE GAZETESİ NASIL KURULDU?

25 Mart 1985 tarihinde kurduğumuz gazetemizin kuruluş hikâyesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Gebze’de tek bir gazete vardı. Elde dizilip basılan, Uyanış Gazetesi vardı. Çok seslilik olması gerektiğine inanarak arayışlara girdik. Gazetecilik mesleğinin içerisinden gelen eski belediye başkanı  merhum Bülent Atasayan ile görüştük, toplantılar yaptık, ardından başka görüşmelerimiz oldu ama başarısız kaldı. Buna rağmen kesinlikle Gebze’de gazete çıkartılmasına inanıyorduk, yaşım 25‘di. Gebze’de gazete basacak matbaa yoktu. İzmit’e gittik. Çok zor şartlar vardı. Bazen sabahlardık, kurşunlarla diziliyordu başlıklar, elde toplanıyordu, klişe imkanları… Ama büyük zevkti. Bazen uykusuz kalsak da, kağıt balyalarının üzerinde uyusak da, bazen aç kalsak da keyifliydi. Kamyonlarla İzmit’e gidip geliyorduk çünkü servis imkanı yoktu. Her hafta bazen üç kez gidip gelmek suretiyle 2 seneye yakın İzmit’te basarak gazeteyi yayınlayıp, dağıtımını yaptık. Gebze’ye ilk matbaayı kurduğumuzda da çok büyük keyif almıştık.

GEBZE GAZETESİ’Nİ HÜRSÖZ TESİSLERİNDE BASTIĞIMIZ GÜNLER

Haziran 1982’ yılında kurduğumuz  Kahraman Ticaret bünyesinde,  25 Mart  1985 yılın’ da Gebze Gazetesi'ni kurmayı başarmıştık. 1985 yılının 25 Mart´ından itibaren koşmaya başladığımız maratona yılmadan yorulmadan devam ediyorduk. Günün 24 saatini çalışıyor, gece gündüz demeden bizim yaşımızdaki gençler eğlenip gezerken tatil nedir bilmiyor, bazen sağlığımı bile ihmal ediyordum. Ve 1986 yılının sonuna kadar her hafta hiç mi hiç aksatmadan bizzat gazetenin sahibi olarak  karda kışta, soğukta her hafta İzmit´e iki sefer gidip gelerek 200 km yolu kat edip,  gece yarılarına kadar,  Baba Gazeteci olarak  bilinen merhum  Selahattin  Telser’in  Hürsöz Gazetesi  matbaasında emek ve yoğun çaba sarf ederek   Gebze  Gazetesi'ni çıkarıyor, Gebze’de  abone ve bayilere bizzat  kendim dağıtıyor, bir taraftan  kitap ve kırtasiye   dükkanımızı çalıştırıyorduk. İşte böyle bir süreçte merhum Selahattin Telser’in oğlu Aytol Telser’i tanımıştık. Çalışkan kişiliğiyle tanıdığımız Aytol Telser, gazetemizin entertip dizgisini yapıyordu.

MATBAMIZI KURUYORUZ

1985 yılının başında haftalık 35 bin liraya bastırdığımız gazetemizin  2 yıllık  birikimi ile  1987 yılının başından itibaren kendi  matbaa tesislerimizi kuruyorduk. Gebze basın tarihine geçecek ,  Nebioğlu  marka  otomatik  gazete  baskı , Komet entertip  kurşun dizgi , bıçak, başlık makinesini  Gebzeye getiren ilk gazete oluyoruz... Kiralık yer bulmak çok zor. Gazetemiz, 1987 yılından itibaren Menzilhane Meydanı'nda kiraladığı  bodrum katta  kendi tesislerine  kavuşuyor.  Gebze’de kendi tesislerinde ilk büyük boy  olarak entertipte dizilip basılan  gazete unvanına sahip oluyoruz.

Artık çocuklar gibi şen, çok mutluyuz. Borcumuz var ama  olsun  her hafta İzmit’e gidip  gelmekten, geceleri  matbaada kağıt  paketleri üstünde  uyumaktan  kurtuluyoruz.  O günler gözlerimin önüne geldiğinde halen heyecanlanıyorum. Bugün İstanbul’dan bazı  ulusal  TV kuruluşları ve  program yapım şirketlerinden  teklif  almama  rağmen  Gebze’den ayrılmıyorsam beni  Gebze’ye bağlayan  Gebze Gazetesi ile   birlikte yaşadığım o  yıllar  oluyor...   Gebze’ye  büyük vefa borcum var.  Gazetemizi destekleyen  güzel insanlara   minnet ve şükran borcum var.  Ama en önemlisi  bizleri bu günlere getiren  yüce yaradana hamd ve  şükür borcum var… Çok şükür…


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