Gebze Gazetesi'nin Kuruluşu ve Gazetecilik Anılarım

Yıl 2020 ve halen çalışıyor, çalışmaya devam ediyorum. Çalışan gazeteci olarak www.gebzegazetesi.com, www.devrialem.tv ve www.İktav.com sayfalarında göreceğiniz gibi yıllardır bıkmadan, usanmadan araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak, 28’lik delikanlı gibi heyecanla çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda AGRT Genel Başkanı olarak basın mesleğine katkı sunuyorum. Gazetecilik hayatımı kitap ve belgeselleştirmeye başladım.

GEBZE’DE GAZETECİLİK HATIRALARIM

1982 yılının haziran ayında Gebze’ye gelmiştik. Gebze’de ve Darıca Osmangazi’de akrabalarım vardı. Asker arkadaşım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte bir ev kiralayıp çalışmaya başlamıştık. İlk işimiz dondurma satmaktı. Daha sonra kitap, kırtasiye üzerine açtığımız küçücük bir dükkan ve burada TRT, Anadolu Ajansı muhabiri olarak gazeteciliğe biraz daha profesyonelce geçişimiz... Tarihler 21 Eylül 1982. Gebze’nin tek gazetesi Uyanışı Gazetesi’nde ilk yazar olarak “Salı’dan Salı’ya” adıyla yazılar yazmaya başlamıştım ve ilk yazımın başlığı “Başlarken merhaba” idi. Her hafta salı günü gazeteye yazımı yetiştirmeye çalışıyor, her yazımda Gebze ile ilgili, bölge ile ilgili görüşlerimi dillendiriyordum. Artık Gebze’de haftalık bir gazetede köşe yazarlığına başlamıştım. Daha sonra bir çok gazetenin Gebze temsilciliği ve muhabirliğini yapıp Ekonomi adıyla ortak gazete çıkarmamız, Son Dakika Gazetesi'nin Gebze temsilciliğini Ercan Sarıçam ile yaptığımız yıllar, Nevzat Coşkun, Bekir Katı ile birlikte 1984 yılının ortalarında Gebze adıyla çıkardığımız ilk gazete... Sanki dün gibi bunlar. Hepsi mazi oldu ama çok önemli hatıralar olarak gazeteciliğimizi geliştirip büyütmekte önemli kilometre taşıydı.

GEBZE GAZETESİ NASIL KURULDU?

25 Mart 1985 tarihinde kurduğumuz gazetemizin kuruluş hikâyesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Gebze’de tek bir gazete vardı. Elde dizilip basılan, Uyanış Gazetesi vardı. Çok seslilik olması gerektiğine inanarak arayışlara girdik. Gazetecilik mesleğinin içerisinden gelen eski belediye başkanı merhum Bülent Atasayan ile görüştük, toplantılar yaptık, ardından başka görüşmelerimiz oldu ama başarısız kaldı. Buna rağmen kesinlikle Gebze’de gazete çıkartılmasına inanıyorduk, yaşım 25‘di. Gebze’de gazete basacak matbaa yoktu. İzmit’e gittik. Çok zor şartlar vardı. Bazen sabahlardık, kurşunlarla diziliyordu başlıklar, elde toplanıyordu, klişe imkanları… Ama büyük zevkti. Bazen uykusuz kalsak da, kağıt balyalarının üzerinde uyusak da, bazen aç kalsak da keyifliydi. Kamyonlarla İzmit’e gidip geliyorduk çünkü servis imkanı yoktu. Her hafta bazen üç kez gidip gelmek suretiyle 2 seneye yakın İzmit’te basarak gazeteyi yayınlayıp, dağıtımını yaptık. Gebze’ye ilk matbaayı kurduğumuzda da çok büyük keyif almıştık.

GEBZE GAZETESİ’Nİ HÜRSÖZ TESİSLERİNDE BASTIĞIMIZ GÜNLER

Haziran 1982’ yılında kurduğumuz Kahraman Ticaret bünyesinde, 25 Mart 1985 yılın’ da Gebze Gazetesi'ni kurmayı başarmıştık. 1985 yılının 25 Mart´ından itibaren koşmaya başladığımız maratona yılmadan yorulmadan devam ediyorduk. Günün 24 saatini çalışıyor, gece gündüz demeden bizim yaşımızdaki gençler eğlenip gezerken tatil nedir bilmiyor, bazen sağlığımı bile ihmal ediyordum. Ve 1986 yılının sonuna kadar her hafta hiç mi hiç aksatmadan bizzat gazetenin sahibi olarak karda kışta, soğukta her hafta İzmit´e iki sefer gidip gelerek 200 km yolu kat edip, gece yarılarına kadar, Baba Gazeteci olarak bilinen merhum Selahattin Telser’in Hürsöz Gazetesi matbaasında emek ve yoğun çaba sarf ederek Gebze Gazetesi'ni çıkarıyor, Gebze’de abone ve bayilere bizzat kendim dağıtıyor, bir taraftan kitap ve kırtasiye dükkanımızı çalıştırıyorduk. İşte böyle bir süreçte merhum Selahattin Telser’in oğlu Aytol Telser’i tanımıştık. Çalışkan kişiliğiyle tanıdığımız Aytol Telser, gazetemizin entertip dizgisini yapıyordu.

MATBAMIZI KURUYORUZ

1985 yılının başında haftalık 35 bin liraya bastırdığımız gazetemizin 2 yıllık birikimi ile 1987 yılının başından itibaren kendi matbaa tesislerimizi kuruyorduk. Gebze basın tarihine geçecek , Nebioğlu marka otomatik gazete baskı , Komet entertip kurşun dizgi , bıçak, başlık makinesini Gebzeye getiren ilk gazete oluyoruz... Kiralık yer bulmak çok zor. Gazetemiz, 1987 yılından itibaren Menzilhane Meydanı'nda kiraladığı bodrum katta kendi tesislerine kavuşuyor. Gebze’de kendi tesislerinde ilk büyük boy olarak entertipte dizilip basılan gazete unvanına sahip oluyoruz.

Artık çocuklar gibi şen, çok mutluyuz. Borcumuz var ama olsun her hafta İzmit’e gidip gelmekten, geceleri matbaada kağıt paketleri üstünde uyumaktan kurtuluyoruz. O günler gözlerimin önüne geldiğinde halen heyecanlanıyorum. Bugün İstanbul’dan bazı ulusal TV kuruluşları ve program yapım şirketlerinden teklif almama rağmen Gebze’den ayrılmıyorsam beni Gebze’ye bağlayan Gebze Gazetesi ile birlikte yaşadığım o yıllar oluyor... Gebze’ye büyük vefa borcum var. Gazetemizi destekleyen güzel insanlara minnet ve şükran borcum var. Ama en önemlisi bizleri bu günlere getiren yüce yaradana hamd ve şükür borcum var… Çok şükür…