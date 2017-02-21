Gebze Halkı’ndan Güzeloğlu’na trafik çağrısı!

Gebze’nin çok önemli sorunları var. Sorunlar bugün ortaya çıkmadı. Bir zamanlar küçük bir Anadolu kasabası olan Gebze, İstanbul’dan çıkartılan bütün sanayi kuruluşlarının adeta toplandığı bölge haline geldi. Organize Sanayi Bölgeleri birbiri ardına kurulurken OSB’lere adeta devlet içinde devlet yetkisi verilerek, İl ve İlçe Belediyelerinin sorumluluğundan çıkartıldı. OSB’ler sadece Sanayi yatırımını ön plana alırken, çalıştırdıkları işçilerin sosyal hayatını, konut ve eğitim problemlerini hiç düşünmedi. En önemlisi de Gebze hızla büyürken, Kocaeli’de siyaset yapan ancak Gebze’nin büyüklüğünü ve geleceğini düşünmeyen ve planlamayan sanayiciler yüzünden sorun katlanarak büyüdü.

Gebze’nin özellikle son dönemde en büyük sorunu ulaşım. Gebze’deki yollar ve caddeler Gebze’nin trafik yükünü kaldıramıyor. Gebze, Hızla büyürken alt yapı yatırımları bir türlü büyüme oranına göster ayarlanamıyor. Artık yolların trafiği kaldırmaması insanlarımıza hayata çekilmez yapıyor. Bir an önce trafik sorunu çözülmelidir.

AK PARTİ’NİN GEBZE BÖLGESİ’NE EN ÖNEMLİ HİZMETİ

Bir gerçeği burada yazmadan geçmek haksızlık olur. Şayet, Gebze 4 ilçeye bölünmeseydi Gebze’de bugün hayat tümüyle iflas edecekti. AK Parti’nin Gebze bölgesine yaptığı bana göre en önemli ve en büyük hizmet Gebze’yi 4 ayrı ilçeye bölerek Gebze merkezin yükünü azaltıp, dörde taksim etmesi oldu. Eğer 4 ilçeye bölünmeseydi trafik başta olmak üzere bir çok sorun Gebze’de hayatı çekilmez hale getirecekti.

ANİBAL KAVŞAĞI NEDEN DURDU?

Anibal Köprülü Kavşak Projesi başladığında sevinmiştik. Bu yatırım Gebze için çok önemliydi. Trafik sorununu da az da olsa azaltacaktı. İki aydır Anibal kavşağında inşaatlar durdu. Bu konuyu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na da sorduk. O da konuyu Bakan ve diğer yetkilerle görüşeceğini söyledi. Anibal Köprülü kavşağı çoktan yapılmalı ve bitirilmeliydi. Önceki gün sadece bir kepçe ve bir hafriyat kamyonu ile inşaat yeniden başladı. Yetkililer inşaatın durmasında hava şartlarını gösteriyor. Ancak hava şartları o kadar da köyü değil. köprülü kavşak inşaatı mutlaka bitirilmeli ve Gebze’nin trafik sorunu çözülmelidir.

GEBZE’NİN ÇEVRE YOLLARI OTOBÜS VE TIR PARKI HALİNE GELDİ

İstanbul’dan ve İzmit’ten Gebze’deki kamu kuruluşları ve Gebze’de ki sanayi kuruluşlarının servis taşıyan Otobüs ve minibüsler fabrikalara nakliye yapan kamyon ve tırlar Gebze çevresinde ki cadde ve bağlantı yollarını adeta otobüs ve tır parkı haline getirdi. TÜBİTAK’a İstanbul’dan servis taşıyan 200 tane otobüs TÜBİTAK yolu, Center çevresi ve Tatlıkuyu mahallesinin Otobüs parkı haline getirdi. Anibal Köprülü kavşağının da yapılmaması büyük trafik yükününü Tatlıkuyu’ya ve TÜBİTAK yoluna vermesiyle tamamen bir trafik anarşisi yaşanıyor. Gerçekten trafik Gebze’nin bir numaralı sorunu haline geldi.

VALİ GÜZELOĞLU TRAFİK SORUNUNA EL KOYMALIDIR

Kocaeli Valimiz sayın Hasan Basri Güzeloğlu, sorunlara pratik çözüm üreten, Herkesin dert ve şikâyetlerini dinleyen bir isim. Çeyrek asır önce babası Abdülkadir Güzeloğlu da Gebze’de Kaymakamlık yapmıştı. Bu bakımdan Vali beyin Gebze’ye ayrı bir önemi olduğunu biliyoruz. Gebze’yi ne kadar çok sevdiğini de farkındayız. Bir çok okurumuz ve Gebze halkı Vali beyin Gebze’deki trafik sorununa el koyup bu konuda ciddi bir araştırma yaptırtarak trafik sorununun en kısa zamanda çözülmesine destek olmasını arzu ediyor. Gebze halkının bu isteğini biz de sayın valimize buradan iletiyoruz. Gerçekten Gebze’deki trafik sorunu bir an önce çözülmeli, Anibal Köprülü kavşağı gece Gündüz çalışılarak bitirilmelidir. Anibal köprülü kavşakla ilgili daha önce yazdığımız yazı ve haberlerde en bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.