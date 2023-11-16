GEBZE İL YASASI TEKLİFİ İÇİN MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'E SONSUZ TEŞEKKÜRLER

1986 yılından beri il olma mücadelesi veren Gebze nin ilmolması ile ilgili CHP Kocaeli milletvekili ve Gebze ticaret odası eski başkanlarından Nail Çiler TBMM ye yasa teklifi verildi ve Meclis kürsüsünden tarihi bir konuşma yaptı. Konuşmayı dinlerken duygulandı. Gebze'nin 38 yıllık il olma mücadelesi gözlerimin önünden geçti. Seçimden seçime Gebze’ye il sözü verip kanduran siyasi liderleri düşündüm. Gebze nin gerçek anlamda il olmasını savunan başta merhum milletvekili. Alarttin Kurt ve merhum belediye başkanı Ahmet Penbegüllünün çalışmalarını hatırladım. Gebze nin il olmasını engelleyen ve bu gün tarihin tozlu raflarına kaldırılmış ve unutulmuş siyasilerini tarihe havale ettim.
NAİL ÇİLER'DEN TARİHİ KONUŞMA
Gebze'nin il olması ile ilgili kanun teklifi veren Gebze nin yetiştirdiği önemli isimlerden Gebze Milletvekili Sayın Nail Çiler Gebze'yi çok güzel anlatıp Milletvekillerine Gebze nin beden il olması gerektiğini belge ve bilgilerle ilgili anlattı. Bir çok Gebzeli nin bile yeni öğrendiği bilgiler çok önemli. Gebze'nin il olma yasa teklifi Ak partili ve MHP'li vekillerin oyları ile reddedildi. İşte Nail Çiler'in Gebze için söylediği sözler ve videoyu sizlerle paylaşıyor Gebze kamuoyu adına Nail Çiler'e teşekkür ediyoruz.
MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'İN TBMM'DE YAPTIĞI KONUŞMA İLE İLGİLİ www.gebzegazetesi.com DA YAYINLANAN HABER
Gebze’nin İl Olması AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi
CHP Kocaeli Nail Çiler’in “Gebze Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulunda gündeme alınması için görüşüldü. Çiler’in teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler “Gebze Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu’nda gündeme alınması için görüşüldü. Teklifin gerekçesini anlatan Çiler, Gebze’nin hakkını alamadığını ifade etti. Çiler, “Gebze, tarihi ve kültürüyle eşsiz bir kent; Kartaca Komutanı Hannibal'ın, Sultan Orhan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Osman Hamdi Bey'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini taşıyan bir kent ancak Gebze hak ettiği değeri maalesef alamamış bir ilçemizdir. Gebze'nin il olması, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da gelişmesini sağlayacak ve yönetim yapımızın güçlenmesine katkı verecektir. Farklı kültürlerin birleştiği, sanayinin devleştiği, teknolojinin vücut bulduğu bir yer; il olmak istiyor, bunu da hak ediyor ama maalesef hakkımızı alamıyoruz” dedi.Gebze’nin çok nitelikli bir ilçe olduğunu ve katma değere çok yüksek katkı yaptığının altını çizen Çiler, “Daha önce Darıca, Çayırova, Dilovası Gebze'den ayrılarak ilçe hâline getirildi. Saydığım 3 ilçeyle Gebze'nin 850 bin nüfusu vardır, günlük nüfusu 1,5-2 milyon olarak değişmektedir. Gebze aynı zamanda ikamet edenden çok çalışanın olduğu bir bölgedir. Gebze tek başına 33 ilden büyüktür; Çayırova, Darıca, Dilova'sıyla 4 büyükşehir olmak üzere 55 ilden büyük bir yer. Kocaeli'de bulunan 14 organize sanayi bölgesinin 4'ünün ihtisas olmasıyla birlikte 10 tane OSB, 10 tane liman, 7 küçük sanayi sitesi, TÜBİTAK MAM, TÜSSİDE, TSE, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bilişim Vadisi'ne ev sahipliği yapmakta. Aynı zamanda, paranın, finansın döndüğü yer; 124 tane banka şubesi vardır. Bir tane de teknoloji bankamız vardır; az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere teknoloji satıyoruz. Türkiye'de AR-GE merkezlerinin sayısı 1.260'tır. Gebze'de 110 tane AR-GE merkezi vardır, İzmir gibi büyük bir şehirde 97 tane AR-GE merkezi vardır; dikkatinizi çekmek isterim. Aynı zamanda TOGG'un AR-GE merkezi Gebze'dedir ve binden fazla mühendis çalışmaktadır. Teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı Türkiye'de 76'dır, Gebze'de 4 tane teknoloji geliştirme bölgesi vardır. Her ne kadar tanımı bir ilçe olsa bile 4 tane vergi dairesi vardır. Türkiye'de 20 adet KDV ihtisas vergi dairesi vardır; biri Gebze'dedir. İhracatta İstanbul'dan sonra 2'nci sıradayız, 65 ilin toplamından fazla ihracat yapmaktayız. Vergide Türkiye'nin liderlerindeniz hatta tahakkukta Türkiye 1'incisiyiz ama yatırım konusunda her zaman unutulan bir bölge” diye tepki gösterdi.Gebze Halkına Söz VerdimGebzelilerin il olma hayalini dile getiren Çiler, Gebze halkına söz verdiğinin altını çizerek, “Gebze halkı verilen sözleri unutmaz. Ben Gebzeli hemşehrilerime hayallerini hayata geçirmek için elimden geleni yapacağıma dair söz verdim, hak edene hakkının verilmesini istiyorum. Anayasa'nın 126'ncı maddesi açık ve net. MHP lideri Sayın Bahçeli "Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 il" diyerek yaptığı çıkışla Gebzeli hemşehrilerimi umutlandırmıştır. Bahçeli'nin bu sözünün arkasında duracağını düşünüyorum. Hak edene hakkını teslim edelim. Gebze'nin büyükşehir statüsünde il olması için Kartacalı komutanının dediği gibi: "Ya bir yol bulacağız ya da yeniden bir yol yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı. CHP’li Çiler’in teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.(Kaynak Gebze gazetesi)
GEBZE TARİHİNE NOT DÜŞEN KONUŞMA
Milletvekili Sn Nail Çiler in Gebze nin il olması İle ilgili yaptığı konuşma çok önemli. Sn Nail Çiler gebzeyi tskından bilen ve Gebze ticaret odası bsşkanı olarak Gebze nin sorunlarına hakim bir isim. TBMM'de Nail Beyin Gebze il konuşması araştırmacılar ve akademik çalışma yapanlar için bir belge niteliğinde bir kez daha Nail Beye şahsım ve Gebze kamuoyu adına teşekkür ediyor, Gebze neden il olmalıdır, araştırma yazımı okumaya davet ediyorum.
GEBZE NEDEN İL OLMALIDIR