GEBZE İL YASASI TEKLİFİ İÇİN MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'E SONSUZ TEŞEKKÜRLER





1986 yılından beri il olma mücadelesi veren Gebze nin ilmolması ile ilgili CHP Kocaeli milletvekili ve Gebze ticaret odası eski başkanlarından Nail Çiler TBMM ye yasa teklifi verildi ve Meclis kürsüsünden tarihi bir konuşma yaptı. 1986 yılından beri il olma mücadelesi veren Gebze nin ilmolması ile ilgili CHP Kocaeli milletvekili ve Gebze ticaret odası eski başkanlarından Nail Çiler TBMM ye yasa teklifi verildi ve Meclis kürsüsünden tarihi bir konuşma yaptı.

Konuşmayı dinlerken duygulandı. Gebze'nin 38 yıllık il olma mücadelesi gözlerimin önünden geçti. Seçimden seçime Gebze’ye il sözü verip kanduran siyasi liderleri düşündüm. Gebze nin gerçek anlamda il olmasını savunan başta merhum milletvekili. Alarttin Kurt ve merhum belediye başkanı Ahmet Penbegüllünün çalışmalarını hatırladım.

Gebze nin il olmasını engelleyen ve bu gün tarihin tozlu raflarına kaldırılmış ve unutulmuş siyasilerini tarihe havale ettim.

NAİL ÇİLER'DEN TARİHİ KONUŞMA

Gebze'nin il olması ile ilgili kanun teklifi veren Gebze nin yetiştirdiği önemli isimlerden Gebze Milletvekili Sayın Nail Çiler Gebze'yi çok güzel anlatıp Milletvekillerine Gebze nin beden il olması gerektiğini belge ve bilgilerle ilgili anlattı.

Bir çok Gebzeli nin bile yeni öğrendiği bilgiler çok önemli.

Gebze'nin il olma yasa teklifi Ak partili ve MHP'li vekillerin oyları ile reddedildi.

İşte Nail Çiler'in Gebze için söylediği sözler ve videoyu sizlerle paylaşıyor Gebze kamuoyu adına Nail Çiler'e teşekkür ediyoruz.

