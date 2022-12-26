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Gebze İlçe Genelinde Denetimler

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Gebze İlçe Genelinde Denetimler

26 Aralık 2022 Pazartesi 13:59


Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Gebze İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon ile birlikte okul kantinleri ve toplu yemek üreten işyerlerini denetliyor. Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan genel denetim kapsamında; ilçede faaliyette bulunan fabrikalara, iş yerlerine, okullara ve benzeri yerlere yemek hizmeti veren yemek fabrikaları; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, SGK, İş-Kur ve Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 15 günde bir, hijyen, kullanılan gıda maddelerinin sağlığa elverişli olup olmadıkları, yabancı ve izinsiz personel çalıştırıp çalıştırmadığı gibi konularda denetime tabi tutuluyor. Yetkililer vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı merkezi aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu.

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