MHP liderinin cumhuriyetinin 100. Yılı 2023 de 100 il Açıklaması Gebze gibi il olmak isteyen ilçeleri heyecanlandırdı.

38 yıldan beri Gebze'nin il olma mücadelesinin canlı şahidi olarak il olma konusunu canlı makale ve canlı haberlerle gündemimize aldık makalelerimizde yazmadan çok konuşacak belgesel görüntüler paylaşarak bilgi, bilişim ve yeni nesil medya teknolojileri ile görüş öneri ve yorumlarınızı sizlerle paylaşacağız.





Belgesel tadında www.devrialem.tv farkı ile İsmail Kahramanla www.gebzegazetesi.com da canlı makalede GEBZE NEDEN İL OLMALIDIR .?.Sorusuna cevap veriliyor.

Gebze'nin il olması ile ilgili görüş, öneri, düşünce ve yorumlarınızı bekliyoruz.





İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEYİ İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://fb.watch/lgguSSYarh/?mibextid=SDPelY









GEBZE'NİN İL OLMASINI İSTİYORLAR





GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com CANLI SÖYLEŞİ DE VATANDAŞLAR GEBZE'NİN İL OLMASINI İSTİYOR

www.gebzegazetesi.com Sokağın Nabzını Tuttu Cablı haberi izlemek için tıklayın

https://fb.watch/lgVev5d0FX/?mibextid=SDPelY





GTO MECLİSİ GEBZE'NİN İL OLMA GÜNDEMİ İLE AÇILDI





GEBZE TİCARET ODASI MECLİSİ GEBZE'NİN İL OLMASI İLE İLGİLİ GTO MECLİS BAŞKANI OĞUZ ŞERİFALİOĞLU'NUN OKUDUĞU BİLDİRİ İLE AÇILDI.

www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com

CANLI YAYINI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ

https://fb.watch/lg0Ul9AGRr/?mibextid=SDPelY











GTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ IN KONUŞMASI CANLI YAYIINLANIYOR

https://fb.watch/lg103_spVf/?mibextid=SDPelY





GTO MECLİS ÜYELERİ VE BASIN GEBZE NİN İL OLMASINI www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININ DA KONUŞUP TARTIŞIYOR

https://fb.watch/lgc8PlHqKo/?mibextid=SDPelY









GTO DA OTİSTİK ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI SERGİ

Gebze nin il olma gündemi ile açılan GTO. Meclis salonu girişinde anlamlı ve önemli bir sergide açıldı

Gebze de milli eğitim bakanlığı yumruklaya özel eğitim uygulama okulu ağır otistik öğrencilerin eğitim gördüğü okul öğrencilerin yaptığı Resimler GTO da sergilendi. Ağır engelli öğrencilerin yaptığı SERGİYİ gezen Meclis üyeleri duygulu anlar yaşadı

www.gebzegazetesi.com canlı yayınında

Resim sergisi ile ilgi okulun görsel sanatlar öğretmeni Ödül Ece Kızıldağ Bilgi veriyor

Gebze Gazetesi Canlı Haberini izlemek için tıklayın