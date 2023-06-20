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GEBZE NEDEN İL OLMALIDIR?

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 20 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

GEBZE NEDEN İL OLMALIDIR?

20 Haziran 2023 Salı 16:52


MHP liderinin cumhuriyetinin 100. Yılı 2023 de 100 il Açıklaması Gebze gibi il olmak isteyen ilçeleri heyecanlandırdı. 
38 yıldan beri Gebze'nin il olma mücadelesinin canlı şahidi olarak il olma konusunu canlı makale ve canlı  haberlerle gündemimize aldık  makalelerimizde  yazmadan çok konuşacak belgesel görüntüler  paylaşarak  bilgi, bilişim ve yeni nesil medya teknolojileri ile görüş öneri ve yorumlarınızı sizlerle  paylaşacağız.

Belgesel tadında www.devrialem.tv farkı ile İsmail Kahramanla  www.gebzegazetesi.com da canlı makalede GEBZE NEDEN  İL OLMALIDIR .?.Sorusuna cevap veriliyor. 
Gebze'nin il olması ile ilgili görüş, öneri, düşünce ve yorumlarınızı bekliyoruz.

   İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEYİ İZLEYEBİLİRSİNİZ
https://fb.watch/lgguSSYarh/?mibextid=SDPelY


GEBZE'NİN İL OLMASINI İSTİYORLAR 

GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com  CANLI SÖYLEŞİ  DE VATANDAŞLAR GEBZE'NİN İL OLMASINI İSTİYOR
   www.gebzegazetesi.com Sokağın Nabzını  Tuttu Cablı haberi izlemek için tıklayın 
https://fb.watch/lgVev5d0FX/?mibextid=SDPelY

GTO MECLİSİ GEBZE'NİN İL OLMA GÜNDEMİ İLE  AÇILDI 

GEBZE TİCARET  ODASI MECLİSİ GEBZE'NİN İL OLMASI İLE İLGİLİ  GTO MECLİS  BAŞKANI OĞUZ ŞERİFALİOĞLU'NUN OKUDUĞU BİLDİRİ İLE AÇILDI.
www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com 
CANLI YAYINI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ
https://fb.watch/lg0Ul9AGRr/?mibextid=SDPelY



GTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI  ABDURRAHMAN ASLANTAŞ IN KONUŞMASI CANLI  YAYIINLANIYOR
https://fb.watch/lg103_spVf/?mibextid=SDPelY

 GTO MECLİS ÜYELERİ VE BASIN GEBZE NİN İL OLMASINI   www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININ DA KONUŞUP TARTIŞIYOR
https://fb.watch/lgc8PlHqKo/?mibextid=SDPelY


GTO DA OTİSTİK ÖĞRENCİLERDEN  ANLAMLI SERGİ 
Gebze nin il olma gündemi ile açılan GTO. Meclis salonu girişinde anlamlı ve önemli bir sergide açıldı 
Gebze  de milli eğitim bakanlığı yumruklaya   özel eğitim  uygulama okulu ağır otistik  öğrencilerin eğitim gördüğü  okul öğrencilerin yaptığı    Resimler GTO da sergilendi. Ağır engelli öğrencilerin yaptığı SERGİYİ  gezen Meclis üyeleri duygulu anlar yaşadı 
www.gebzegazetesi.com canlı yayınında 
Resim sergisi ile ilgi  okulun görsel sanatlar öğretmeni  Ödül  Ece  Kızıldağ  Bilgi veriyor
     Gebze Gazetesi Canlı Haberini izlemek için tıklayın 
https://fb.watch/lgl0WHV4Y7/?mibextid=SDPelY
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