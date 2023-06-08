GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI BAŞARIYA SAHİP EĞİTİM KURUMLARINDAN KOCAELİNİN GURURU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET EDİP SAYGIDEĞER REKTÖRÜMÜZ PROF DR. HACI ALI MANTAR BEY İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK
VERDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VE MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI REKTÖR HOCAMA ŞAHSIM VE MEDYA KURULUŞLARIMIZ ADINA TEŞFKKÜR EDERİZ
GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINI
GTÜ REKTÖRÜ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ
Gebze Teknik Ünüversitesi rektörü Sn. Prof Dr. Hacı Ali Mantar Gebze gazetesi (www.gebzegazetesi.com) ve www.devrialem.tv canlı yayınında Gebze Teknik Üniversitesi hakkında gazetemiz kurucusu ve TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman'ın sorularını cevaplandırdığı canlı belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz .