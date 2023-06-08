GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

VERDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VE MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI REKTÖR HOCAMA ŞAHSIM VE MEDYA KURULUŞLARIMIZ ADINA TEŞFKKÜR EDERİZ

GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINI