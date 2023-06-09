GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

GTÜ sadece Gebze ve Kocaeli’nin değil Türkiye’nin gururu. Rektör Üniversitenin çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

GTÜ sadece Gebze ve Kocaeli’nin değil Türkiye’nin gururu. Rektör Üniversitenin çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

GTÜ sadece Gebze ve Kocaeli’nin değil Türkiye’nin gururu. Rektör Üniversitenin çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

İzmit lobisi Gebze ve diğer ilçelerimizdeki başarılı kurumlarımızı görmezden gelselerdi Kocaeli diğer ilçelerindeki çok önemli başarılı kurumlarımız Kocaeli’yi ve ilçelerini ulusal ve uluslararası alanlarda başarı İle temsil ediyorlar.

İzmit lobisi Gebze ve diğer ilçelerimizdeki başarılı kurumlarımızı görmezden gelselerdi Kocaeli diğer ilçelerindeki çok önemli başarılı kurumlarımız Kocaeli’yi ve ilçelerini ulusal ve uluslararası alanlarda başarı İle temsil ediyorlar.

İzmit lobisi Gebze ve diğer ilçelerimizdeki başarılı kurumlarımızı görmezden gelselerdi Kocaeli diğer ilçelerindeki çok önemli başarılı kurumlarımız Kocaeli’yi ve ilçelerini ulusal ve uluslararası alanlarda başarı İle temsil ediyorlar.

Gebze Teknik Üniversitesi rektörüne bu konuyu da sordum fazla konuşmak istemedi. Bize GTÜ’nün deprem ile ilgili yapacağı çalışmalar ve Haziran ayı içinde Japonya bilim adamları İle depreme dirençli evler ve kentler projesini anlattı.

Gebze Teknik Üniversitesi rektörüne bu konuyu da sordum fazla konuşmak istemedi. Bize GTÜ’nün deprem ile ilgili yapacağı çalışmalar ve Haziran ayı içinde Japonya bilim adamları İle depreme dirençli evler ve kentler projesini anlattı.

Gebze Teknik Üniversitesi rektörüne bu konuyu da sordum fazla konuşmak istemedi. Bize GTÜ’nün deprem ile ilgili yapacağı çalışmalar ve Haziran ayı içinde Japonya bilim adamları İle depreme dirençli evler ve kentler projesini anlattı.

Önceki gün Gebze Ticaret Odasının da destek ve sponsor olduğu Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinin katıldığı deprem çalıştayına davet edilmemesi. Kocaeli’nin büyük bir ayıp ve eksikliği.

Önceki gün Gebze Ticaret Odasının da destek ve sponsor olduğu Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinin katıldığı deprem çalıştayına davet edilmemesi. Kocaeli’nin büyük bir ayıp ve eksikliği.

Önceki gün Gebze Ticaret Odasının da destek ve sponsor olduğu Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinin katıldığı deprem çalıştayına davet edilmemesi. Kocaeli’nin büyük bir ayıp ve eksikliği.

Gazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman GTÜ Rektörü Prof.Dr. Hacı Ali Mantar'ı ziyaret ederek çeşitli söyleşilerde bulundu.Gebze Teknik Üniversitesi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Rektör Mantar üniversite ile ilgili amaçlarını da dile getirdi. Konuşmasının başında üniversite olarak üç temel görevleri olduğunu vurgulayan Mantar konuşmasının devamında; Bu üç temel görev eğitim, araştırma, topluma katkı. Eğitimde iyiyiz, Türkiye'nin ilk sıralarındayız ve çok kaliteli öğretim üyelerimiz var. Araştırma olarakta ilk 5'te, ilk 6'dayız. Kurulduğumuz günden bu sonra kurulan üniversiteler arasında hiç 2'nci olmadık hep 1'nci olduk fakat tek bir eksiğimiz var toplumsal katkı. GTÜ olarak biraz daha gelişmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Gebze Teknik Üniversitesi olarak büyümek istediklerini söyleyen Mantar;" Hem sayı olarak hem de kalite olarak büyümek istiyoruz. Kalitenin ve sayının dikeyde ve yatayda dengeli büyümek istiyoruz.30 yıllık misyonumuz budur bu şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem dikeyde hem yatayda büyüyerek ülkemize daha katma değerli çözümler getireceğiz.” Dedi.