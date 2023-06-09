GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

ENGELİ SANATLA AŞAN GENÇLERİN GÖSTERİLERİ TRT TARAFINDAN GENİŞ HABER HALİNDE YAYINLANDI
ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI BAŞARIYA SAHİP EĞİTİM KURUMLARINDAN KOCAELİ’NİN GURURU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET EDİP SAYGIDEĞER REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. HACI ALİ MANTAR BEY İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK
VERDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VE MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI REKTÖR HOCAMA ŞAHSIM VE MEDYA KURULUŞLARIMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ
GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINI
GTÜ REKTÖRÜ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar Gebze Fazetesi (www.gebzegazetesi.com) ve www.devrialem.tv canlı yayınında Gebze Teknik Üniversitesi hakkında gazetesi kurucusu ve TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel Program Yapımcısı olarak makamında ziyaret edip belgesel canlı söyleşi gerçekleştirdik.
GTÜ sadece Gebze ve Kocaeli’nin değil Türkiye’nin gururu. Rektör Üniversitenin çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.
Sn. Rektör sorularımızı cevaplandırdığı canlı belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.
GTÜ DEPREM PANELİNDE NEDEN YOKTU
Önceki gün Gebze Ticaret Odasının da destek ve sponsor olduğu Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinin katıldığı deprem çalıştayına davet edilmemesi. Kocaeli’nin büyük bir ayıp ve eksikliği.
Gebze Teknik Üniversitesi rektörüne bu konuyu da sordum fazla konuşmak istemedi. Bize GTÜ’nün deprem ile ilgili yapacağı çalışmalar ve Haziran ayı içinde Japonya bilim adamları İle depreme dirençli evler ve kentler projesini anlattı.
İzmit lobisi Gebze ve diğer ilçelerimizdeki başarılı kurumlarımızı görmezden gelselerdi Kocaeli diğer ilçelerindeki çok önemli başarılı kurumlarımız Kocaeli’yi ve ilçelerini ulusal ve uluslararası alanlarda başarı İle temsil ediyorlar.
Keşke Kocaeli deprem çalıştayına destek ve sponsor olurken Gebze Ticaret Odası Gebze Teknik Üniversitesi’nin de Deprem panelinde olmasını şart koşsaydı.
GTÜ REKTÖRÜ İLE İLGİLİ GAZETE GEBZE’NİN HABERİ
Gazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof.Dr. Hacı Ali Mantar'ı ziyaret etti.
Gazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman GTÜ Rektörü Prof.Dr. Hacı Ali Mantar'ı ziyaret ederek çeşitli söyleşilerde bulundu.Gebze Teknik Üniversitesi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Rektör Mantar üniversite ile ilgili amaçlarını da dile getirdi. Konuşmasının başında üniversite olarak üç temel görevleri olduğunu vurgulayan Mantar konuşmasının devamında; Bu üç temel görev eğitim, araştırma, topluma katkı. Eğitimde iyiyiz, Türkiye'nin ilk sıralarındayız ve çok kaliteli öğretim üyelerimiz var. Araştırma olarakta ilk 5'te, ilk 6'dayız. Kurulduğumuz günden bu sonra kurulan üniversiteler arasında hiç 2'nci olmadık hep 1'nci olduk fakat tek bir eksiğimiz var toplumsal katkı. GTÜ olarak biraz daha gelişmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Gebze Teknik Üniversitesi olarak büyümek istediklerini söyleyen Mantar;" Hem sayı olarak hem de kalite olarak büyümek istiyoruz. Kalitenin ve sayının dikeyde ve yatayda dengeli büyümek istiyoruz.30 yıllık misyonumuz budur bu şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem dikeyde hem yatayda büyüyerek ülkemize daha katma değerli çözümler getireceğiz.” Dedi.
Gerçekleşen ziyaretin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kahraman paylaşımında; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ile Canlı Belgesel Söyleşi...Ülkemizin uluslararası başarıya sahip eğitim kurumlarından Kocaeli’nin gururu Gebze Teknik Üniversitemizi ziyaret edip saygıdeğer rektörümüz Prof. Dr. Hacı Ali Mantar Bey ile canlı belgesel söyleşi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
GTÜ’DE ENGELİ AŞANLAR FESTİVALİ
ENGELİ SANATLA AŞAN ÖĞRENCİLER VE GENÇLERİN GTÜ’DEKİ GÖSTERİLERİ HERKESİ BÜYÜLEDİ
Festivale medya ve yayın desteği veren gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman
Gebze Teknik Üniversitesi’nde bu yıl 6.’sı düzenlenen Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali”nde özel eğitime muhtaç gençlerin müzik, dans gibi alanlarda yeteneklerini sergiledikleri gösterileri Gebze gazetesi
Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit
Gebze Teknik Üniversitesinde Engelsiz Gençlik Festivalin de duyguyu anlar yaşadım
Gebze Teknik Üniversitesi’nde bu yıl 6.’sı düzenlenen Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali”nde özel eğitime muhtaç gençlerin müzik, dans gibi alanlarda yeteneklerini sergiledi.
Festival kapsamında da bazı katılımcılara da sembolik olarak GTÜ işletme bölümünde işletme dersi verilerek özel gençlere özel ilgi gösterildi.
Gebze Teknik Üniversitesin de “Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali” yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi’nin kampüsünde düzenlenen program büyük ilgi gördü.
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze ve Darıca Belediye Başkan Yardımcıları ile çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar “Bugün burada Koza’dan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali için toplanmış bulunuyoruz” dedi. Organizasyonu hazırlayan akademisyenlerden Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Elçi dünyada ve ülkemizde özel bireylere yönelik bu festivalin ilk olduğunu ve bu yıl 6.’s olduğunu ifade etti: “6 senedir düzenlediğimiz Koza’dan kelebeğe engelsiz gençlik festivalimizin hepimize mutluluk şeref onur güzellikler getirmesini istiyoruz. Ülkemizdeki farklı engel gruplarının üniversitemizde misafir etmek onların farkındalığını oluşturmak sosyo kültürel hayatla bütünleştirmek üniversitemiz olarak çok önemsediğimiz bir husustur. Bunun gibi etkinlikler engelleri güçlendirerek kapsayıcılığı sağlar. Engelli bireylerin toplum yaşamına aktif katılımını teşvik eder. Gebze Teknik Üniversitesi olarak bizler de engellere karşı toplumsal farkındalığı arttırmak toplumun tüm kesimiyle etkileşimi çoğaltmak ve bu yönde çalışmalarımıza devam etmek amacındayız. Öyle ki bilgimiz dahilinde bu kapsamda böyle bir festivali her sene hayata geçiren Türkiye’de ve Dünyada ilk ve tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz.”