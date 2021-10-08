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Gebze Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası Deprem Toplantısı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Deprem Toplantısı

08 Ekim 2021 Cuma 09:28

 http://www.deprembilinci.com/blog/2021/10/06/gebzede-uluslararasi-deprem-toplantisi/

Gebze’de Uluslararası Deprem Toplantısında, Gazete Arşivleri ve Manşetlerle Deprem Gerçeği fotoğraf sergisi açacağız.

6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6ICEES) Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Dünya ve Türkiye’nin önde gelen deprem mühendisliği alanında uzman bilim insanları 13-15 Ekim tarihleri arasında “6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6ICEES)”nda Gebze’de bir araya geliyor.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansının bu yıl 6’ncısı (6ICEES) 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bu yılki konferansın ana temaları “Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler” ve “Sismik Dirençlilik” olarak belirlendi. Ayrıca afet yönetimi ve risk, geooteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı vb. bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar gerçekleşecek.

Yurt dışından katılımcıların çevrimiçi, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katılacağı konferans, 3 gün boyunca sürecek. Deprem mühendisliği camiasında dünyaca tanınan Prof. Dr. Masanori Hamada, Prof.Dr. Yoshiyuki Kanesa, Prof. Dr. Ayhan İrfanoğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Taciroğlu, Prof. Dr. Jay Shen, Doç.Dr. Aybige Akıncı, Prof. Dr. Antonio Bobet, Prof. Dr. Jonathan Bray, Prof. Dr. Fabrizio Mollaioli, Doç.Dr. Fabrizio Paolacci, Prof. Dr. Anastasios Sextos, Dr. Nicolaos Theodoulidis, Prof.Dr. Mehdi Zare gibi birçok bilim insanı davetli konuşmacı olarak 6ICEES’e katılacak.

Konferansta ayrıca AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İPKB, DASK, Kızılay, Üniversiteler ve özel sektör katılımı ile panel ve farklı etkinlikler düzenlenecek. Konferans programı www.iceesturkey.org adresinden erişebilir olup, davetli konuşmacıların sunumlarını çevrimiçi olarak yayınlanacak ve oturumları izlemek ücretsiz olacak.

13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında, GTÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek uluslararası toplantı dolayısı ile Avrasya Gazeteciler Derneği olarak Gazete Manşetlerinde Deprem Gerçeği fotoğraf sergisi açacağız.

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