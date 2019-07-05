Gebze Temmuz Meclisi yapıldı

05 Temmuz 2019 Cuma 10:47
Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Başkanlığında 15 Temmuz milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Temmuz Ayı Meclis Oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Toplam 16 gündem maddesinin görüşüldüğü Temmuz Ayı Meclis oturumunda İmar Komisyon Raporları, Tavşanlı Mah 266, 267 ve 268 adalarda plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu, SEDAŞ’ın Eskihisar Mah. 1177 adanın güneybatısında bulunan tescil harici park alanına bölgeye kesintisiz elektrik verilebilmesi amacı ile trafo alanı konulmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu, Akviran Mahallesi 168 ada 40 parselde imar planı tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Başkan Büyükgöz meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevapladı. Gebze Belediyesi Ağustos ayı meclis oturumu 2 Ağustos Cuma günü saat 16:00’da gerçekleşecek.
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