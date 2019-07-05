Gebze Temmuz Meclisi yapıldı Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Başkanlığında 15 Temmuz milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:47