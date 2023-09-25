GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV); akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek; bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortam göstermiş, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Mevlid Kandili, sevgili peygamberimizin bizlerin hayatına ışık tutan değerlerini bir kez daha anlamamız, onun yüce ahlakıyla hayatımızı güzelleştirmemiz için bir fırsat, bir tazelenme gecesidir.

Bu mübarek gecede dualarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını diler; tüm islam aleminin Mevlid Kandili’ni kutlar, sağlık, huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.