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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN 12 EKİM GEBZE’NİN KURTULUŞU MESAJI

Tarihin hemen her döneminde bir cazibe merkezi olan Gebze’miz, 12 Ekim 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde işgalden kurtulmuş ve bizlerin olmuştur.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER'İN 12 EKİM GEBZE'NİN KURTULUŞU MESAJI

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:29


Önemli yolların kesişme noktasında bulunan, stratejik açıdan büyük öneme sahip Gebze’miz, kayıtlara göre Bitinya Kralı Nicomed döneminde ve M.Ö. IV. yüzyılda kurulmuştur. M.Ö. 73 yılında Romalıların eline geçen şehrimiz; kısa bir süre İstanbul'u fethetmek için bölgeye gelen Arapların egemenliğine girmiş, Osmanlı hakimiyetine kadar bir Bizans şehri olarak kalmıştır. Gebze'nin kurucusu ilk Türk Büyüğü Orhan Gazi, bölgenin imarı için büyük çabalar göstermiş ve bu amaçla işletmeler kurarak vakıflar tesis etmiştir. Gebze’mizin tarih sayfalarına konu olmasının en önemli nedenlerinden biri, Kartacalı Komutan Hannibal Barca’nın krallık döneminde bölgemize yerleşmiş olmasıdır. O dönemde hem denize, hem de karaya hakim bir tepe üzerine kurulu olan şehrimizin Eskihisar olduğu eski kaynaklar arasında yer almış, 1330 yılında Osmanlılarla Bizans arasında yapılan savaştan sonra Gebze'nin de içinde bulunduğu bölge, Osmanlı idaresine dahil edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi ile de İngilizlerin işgaline maruz kalan Gebze (1918), İngilizlerin 1920'de bölgeyi Yunanlılara terk etmesi üzerine, bir süre Yunanlıların kontrolünde kalmış, 12 Ekim 1922 tarihinde de düşman işgalinden kurtarılmıştır.

     Bugün; Kartacalı Komutan Hannibal’dan Fatih Sultan Mehmet Han’a ve Osman Hamdi Bey’e bir çok tarihi dehayı bünyesinde yetiştiren Gebze’miz; farklı kültürlerin birleştiği, sanayinin devleştiği, teknolojinin ve bilimin üssü olarak, ülke ekonomisine yön veren, tarihi dokusuyla da sosyal yaşamın merkezi niteliğini koruyan Türkiye’nin lokomotif şehridir.  

Bizlere bu güzel şehri emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor; Gebze Ticaret Odası olarak bu güzel bölge için üretmeye ve kazanımlarımıza her geçen zamanda bir yenisini daha eklemeye gayret göstererek çalışacağımızı belirtiyor, Gebze’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü gurur ve mutlulukla kutluyorum.

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