GEBZE TİCARET ODASI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE AÇTIĞIMIZ DEPREMLER TARİHİ BELGESEL GÖSTERİMİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ İLE PANELİN AÇILIŞ KONUŞMALARI

DA CANLI YAYINLANDIK

17 Ağustos 1999 Marmara depremin yıl dönümü dolayısı İle ilgili Gebze Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin önemli bilgiler verdiği İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği ve Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği öncülüğünde Gebze Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen “Depremler ve Sanayi Kenti Gebze “ programında an itibari ile Gebze gazetesi

canlı yayında

GTO BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI AHMET KADI'NIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

İSMAİL KAHRAMAN VE MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'İN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

GÖLCÜK'DE DEPREM GERÇEĞİ SERGİSİ

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DRPREMİ'NİN MERKEZİ GÖLCÜK'DE AFAD STANDINDA AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ OLARAK KOCAELİ KENT KONSEYİ PROJESİ KAPSAMINDA AÇTIĞIMIZ GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ

ve

DA CANLI YAYINLANIYOR













SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

GEBZE TİCARET ODASI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE AÇTIĞIMIZ DEPREM BELGESELİ GÖSTERİMİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gebze Teknik üniversitesinden öğretim üyelerinin önemli bilgiler verdiği, İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği ve Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği öncülüğünde, Gebze Ticaret Odasın’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Depremler ve Sanayi Kenti Gebze" programına Kocaeli milletvekili ve GTO Onursal Başkanı Nail Çiler, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Ahmet Kadı ve biz de birer konuşma yaptık.





Başta. 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler olmak üzere depremlerde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

KOCAELİ DEĞİRMENDERE'DE DEPREM GERÇEĞİ SERGİSİ

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DRPREMİ'NİN MERKEZİ GÖLCÜK DEĞİRMENDERE ROTARY KULÜPLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ OLARAK KOCAELİ KENT KONSEYİ YEDEB PROJESİ KAPSAMINDA AÇTIĞIMIZ GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ

ve

DA CANLI YAYINLANIYOR



ANMA ETKİNLİĞİ SERGİ PAYLAŞIMIM

