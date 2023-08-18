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GEBZE TİCARET ODASI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE AÇTIĞIMIZ DEPREMLER TARİHİ BELGESEL GÖSTERİMİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 18 Ağustos 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

GEBZE TİCARET ODASI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE AÇTIĞIMIZ DEPREMLER TARİHİ BELGESEL GÖSTERİMİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ

18 Ağustos 2023 Cuma 09:55

 GEBZE TİCARET ODASI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE AÇTIĞIMIZ DEPREMLER TARİHİ BELGESEL GÖSTERİMİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ İLE PANELİN AÇILIŞ KONUŞMALARI www.gebzegazetesi.com DA CANLI YAYINLANDIK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2647475148740409&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

https://fb.watch/mu8sC3cdfc/?mibextid=qC1gEa




17 Ağustos 1999 Marmara depremin yıl dönümü dolayısı İle ilgili Gebze Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin önemli bilgiler verdiği İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği ve Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği öncülüğünde Gebze Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen “Depremler ve Sanayi Kenti Gebze “ programında an itibari ile Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında

https://fb.watch/mu8nA7pyZL/?mibextid=qC1gEa

GTO BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

https://fb.watch/mu8AX2Qmyv/?mibextid=qC1gEa

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI AHMET KADI'NIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

https://fb.watch/mu8HIjKcoM/?mibextid=qC1gEa



İSMAİL KAHRAMAN VE MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'İN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

https://fb.watch/mu8OTp7r1G/?mibextid=qC1gEa

GÖLCÜK'DE DEPREM GERÇEĞİ SERGİSİ

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DRPREMİ'NİN MERKEZİ GÖLCÜK'DE AFAD STANDINDA AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ OLARAK KOCAELİ KENT KONSEYİ PROJESİ KAPSAMINDA AÇTIĞIMIZ GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com DA CANLI YAYINLANIYOR

https://fb.watch/msVHaGn_Gi/?mibextid=qC1gEa





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035pLu3VwFa7x3sTxet9A6Qxnqua2hTuZGVDPFjbc597QvyiQiGUKpzgfNVraGddRKl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GEBZE TİCARET ODASI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE AÇTIĞIMIZ DEPREM BELGESELİ GÖSTERİMİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2647463698741554&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

Gebze Teknik üniversitesinden öğretim üyelerinin önemli bilgiler verdiği, İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği ve Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği öncülüğünde, Gebze Ticaret Odasın’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Depremler ve Sanayi Kenti Gebze" programına Kocaeli milletvekili ve GTO Onursal Başkanı Nail Çiler, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Ahmet Kadı ve biz de birer konuşma yaptık.
Başta. 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler olmak üzere depremlerde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.



KOCAELİ DEĞİRMENDERE'DE DEPREM GERÇEĞİ SERGİSİ

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DRPREMİ'NİN MERKEZİ GÖLCÜK DEĞİRMENDERE ROTARY KULÜPLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ OLARAK KOCAELİ KENT KONSEYİ YEDEB PROJESİ KAPSAMINDA AÇTIĞIMIZ GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com DA CANLI YAYINLANIYOR

https://fb.watch/msWqmPCMTg/?mibextid=qC1gEa

ANMA ETKİNLİĞİ SERGİ PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2646864925468098&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
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