GEBZE TÜBİTAK SAHASINDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

BAKAN FATİH KACIR'DAN KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR

Geçtiğimiz hafta Gebze'de kurulu TÜBİTAK sahasında çıkan orman yangını Barış mahallesi sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Yangın çıktığı haberini alınca bölgeye gittim yangın giderek büyüyor biz canlı yayın yaparken bölge halkı korkulu anlar yaşıyordu.

Yangın ile ilgili başta TGRT belgesel tv olmak üzere birçok kanalda yayınlanan devri alem belgesel tv programı

ve Gebze'nin 40 yıllık gazetesi





olarak yangın alanından yaptığımız haber ve canlı yayınları sizlerle paylaşıyor. TÜBİTAK dan sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn Fatih Kacır olmak üzere yetkili ve yöneticilerden açıklama bekliyoruz.

GEBZE TÜBİTAK SAHASINDA YANGIN

Yangın deprem sel ve diğer tabii afetler gibi değil önceden önlem alındığında. Yangın felaketinin önüne geçilebilir.

Gebze de yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bir çok yangın felaketi gördüm .

Geçen hafta çıkan yangını

olarak CANLI YAYIN YAPTI

Gebze'de kurulu Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu ormanlık alanı içinde bugün saat 17 sularında meydana gelen orman yangını dakika dakika takip edip

canlı yayında ekranlara getirdik.

Gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman belgeselci gözü ile yangını dakika dakika takip ederek canlı yayında ekranlardan anlattı.





YANGIN İLE İLGİLİ İHLAS HABER AJANSI HABERİ

“…Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangını, 70 personelin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Gebze, Darıca ve Dilovası ilçeleri başta olmak üzere, birçok ilçeden itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 20 araç ile bölgeye ulaşan 70 personel, havadan ve karadan müdahalede bulundu. 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale edilen yangın, 2 saatin ardından kontrol altına alındı.





Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalışmaları yerinde incelemek için alana geldi…”

GEBZE ESKİHİSAR ÜSTÜNDE DAHA ÖNCE ÇIKAN ORMAN YANGINI İLE İLGİLİ YAPTIĞIMIZ CANLI YAYINLAR.

NİSAN 2022 TARİHLİ CANLI YAYIN

AĞUSTOS 2022 TARİHLİ CANLI YAYIN



Gebze'nin Ciğerleri Kül Oldu!



Dün öğlen saatlerinde Eskihisar ormanlık alanında yangın çıktı. 35 Dönüm Orman yandı.

Gebze Eskihisar Tübitak alanı içersinde 30 yaşındaki çam ağaçlarınnın bulunduğu 80 Dönümlük orman alanının 35 dönümü kül oldu. Daha öncede bu bölgede bu bölgede birçok yangın çıktı. Gebze Osman Hamdi Müzesi, Gebze Eskihisar Kalesi, Anibal Tepe gibi korunması gereken tarihi alan içerisinde üstelik denize çok yakın mesafede çıkan yangın, vatandaşın kafasında birçok soru işareti bıraktı. Başta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'ndan vatandaşlar bu konu hakkında açıklama bekliyor.



Eskihisar’daki orman yangını Abdülhamit Han tarafından büyük yetkilerle donatılan ve Abdülhamit'in kültür sanat baş danışmanı olan Türk Müzeciliğinin kurucusu Müzeci ressam kültür Adamı Osman Hamdi’nin müzesi ve mezarının bulunduğu bölgeye çok yakın mesafedeki ormanı kül etti.

2 İtfaiye Aracı Barış mahallesinden Eskihisar’a kadar olan ağaçlık alanın büyük kısmı yandı. Yaşanan bu olayda yangına ne sebep olduğu bilinmezken rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile büyük bir alanda ağaçlar ve birçok hayvan telef oldu. Bu kadar büyük sanayi kenti olup ekonomik güce sahip olan bir kentte birçok kurum yetersiz kaldı. Çevredeki vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda yangın başladıktan 50 dakika sonra itfaiye ekipleri olaya müdahale edebildi Yangın sırasında bölgeye sadece 2 itfaiye ekibi geldi. Yangının söndürmek için vatandaşlar seferber oldu fakat yangın kısa sürede söndürülemedi.Olay yerinde canlı yayın yapan Emre Kahraman bu konuda bir makale yazdı.

