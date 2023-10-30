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Gebze Zabıtasından Balıkçı Denetimi

Av yasağının kaldırılmasıyla deniz ürünlerine yönelik talebin artması sonucu Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gebze İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede faaliyet gösteren balıkçıları denetliyor.

Gebze Zabıtasından Balıkçı Denetimi

30 Ekim 2023 Pazartesi 10:51

Satışa sunulan balıkların standartlara uygun satış yapılıp yapılmadığı hususlarının yanı sıra ziyaretlerde ayrıca tazelik, sunum, temizlik, muhafaza, fiyat etiketi ve yasal avlanma boyutu konularında denetim yapıldı. Esnafları dikkat etmeleri gereken konularda uyaran zabıta ekipleri vatandaşlara da şikâyet, görüş ve önerilerini 0262 642 04 30 ve Alo 153 numaralarına iletmeleri çağrısında bulundu.







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