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Gebze Zabıtasından Bayram Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmeleri için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Gebze Zabıtasından Bayram Denetimleri

21 Haziran 2023 Çarşamba 13:20

Kurban Bayramı öncesinde Gebze’de faaliyet gösteren çikolata, şekerlemeci, pasta, tatlı üretim ve satış yerlerini ziyaret eden ekipler halk sağlığı açısından önem arz eden temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı ve iş kıyafetleri, son kullanma tarihi ve saklama koşulları, gramaj ve fiyat tarifesi, işyeri ruhsatları konularında denetim gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek ürünlerin satışına izin verilmezken, düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletme sahiplerine bilgi verildi. Denetimlerin devam edeceğini ifade eden belediye yetkilileri, vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 04 30 ve Alo Zabıta 153 numaralarına iletmeleri çağrısında bulundu.




İHA
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