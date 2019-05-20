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Gebze Zabıtasından işyerlerine denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde halkın sağlığını tehdit eden, kurallar uymayan iş yerlerini faaliyetten men etti.

Gebze Zabıtasından işyerlerine denetim

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:21

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Gebze sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler mer-i mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek mevzuat hükümlerine uymayan işyerleri hakkında yasal işlem başlatılıyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşlardan gelen şikayetlere istinaden yapılan denetimler neticesinde açma kapama saatlerine riayet etmeyen 1 adet büfe, ruhsat faaliyet konusu dışında faaliyette bulunan 1 adet lokanta, hijyen kurallarına uymayarak halkın sağlığını tehdit eden 1 adet pide börek imalat yeri geçici süre ile faaliyetten men edildi. Faaliyetten dolayı çevresinde bulunan çevre sakinlerini fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden rahatsızlık verdiği tespit edilen 1 adet oto yıkama, kaçak sigara sattığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız büfede mühürlenerek ticari faaliyetten men edildi. Denetimlerin aratarak devam edeceği bilgisini veren yetkililer, rahatsızlık veren işyerleri ile alakalı vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve Gebze Belediyesi web sayfasında bulunan online başvuru sisteminden Zabıta Müdürlüğüne ulaşmaları önemle rica olunur.
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Anahtar Kelimeler
GebzeZabıtaDenetim
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