Gebze Zabıtasından Kasap Denetimleri

Gebze Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden oluşan ekipler ilçede faaliyet gösteren kasapları denetledi. Gıda Mühendisi ve veteriner hekim eşliğinde ilçede bulunan kasap ve tavuk satış yerlerinde denetim gerçekleştiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; işyerlerinde ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra satışa sunulan et ve et ürünlerinin rengi, kokusu, son kullanma tarihleri, müşteriyi aydınlatıcı fiyat etiketi, soğuk hava depolarında etlerin yerle temasının olmaması, askıda bulunan etler arasında mesafelerin olması, duvar ve benzeri yerlere temas etmemesi, yetkili kesimhaneden mührü olup olmadığı ve hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işyerlerine idari yaptırım uygulayan ekipler, sağlıklı koşullarda satış yapan esnafa da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Vatandaşın daha güvenli ve sağlıklı tüketim yapabilmeleri için denetimlerin aralıksız süreceğini bildiren ekipler ayrıca vatandaşlara karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 ve 0262 642 04 30 numaralı ihbar hatlarına iletmesi çağrısında bulundu.







