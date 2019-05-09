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Gebze'de Akü Hırsızlığı

Gebze'de akü hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de Akü Hırsızlığı

09 Mayıs 2019 Perşembe 12:21

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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Barış Mahallesi'nde bulunan Marmara Kamyoncular Garajı yanında park halindeki tır ve kamyonların akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce  Şaban Y,  İsrafil A. ve Yavuz Y'nin farklı tarihlerde kiraladıkları araç ile nakliyeciler civarında park halindeki 15'e yakın aracın akülerini çaldıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kiraladığı otomobilin bagajında 2 tır aküsü ele geçirildi. 

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.



AA
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