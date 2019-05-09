Gebze'de Akü Hırsızlığı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Barış Mahallesi'nde bulunan Marmara Kamyoncular Garajı yanında park halindeki tır ve kamyonların akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce Şaban Y, İsrafil A. ve Yavuz Y'nin farklı tarihlerde kiraladıkları araç ile nakliyeciler civarında park halindeki 15'e yakın aracın akülerini çaldıkları tespit edildi.
Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kiraladığı otomobilin bagajında 2 tır aküsü ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
AA