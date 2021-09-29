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Gebze’de Balıkçı Denetimleri

Gebze Zabıta ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri balıkçıları denetledi.

Gebze'de Balıkçı Denetimleri

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:52

 
İlçe genelinde kurulan semt pazarlarında hizmet veren balıkçı esnaflarına yönelik yapılan denetimlerde; balıkların standart ölçülere uyup uymadığı, sezonun açılması ile birlikte gerekli saklama koşullarına göre muhafaza edilip edilmediği, satış yapan esnafın içinde bulunduğumuz Covid 19 pandemi kuralları nedeniyle yeterli hijyen ve temizlik şartlarını yerine getirip getirmediğine yönelik Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri denetimde bulundu. Kurallara uymayan esnaflara idari işlem uygulandığı denetimlerin devam edeceğini dile getiren yetkililer; vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini Alo 174 gıda hattı çağrı merkezi aracılığıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 0 262 641 78 08 nolu telefonla Zabıta ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulundu.
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