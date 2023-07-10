GEBZE'DE BÜYÜK GİRESUN BULUŞMASINDAN BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE





KOCAELİ GEBZE'DE YAŞANAN OTÇU GÖÇÜ VE YAYLA ŞENLİĞİ COŞKUSUNDAN NOTLAR





Kocaeli gebze giresunlular dernekler topluluğunun hazırlamış olduğu büyük giresunlular buluşması otçu göçü ve yayla şenliği Gebze Alaettin Kurt stadında konserle başladı.

Dernek başkanı Hatem Soysal'a ve yönetimini kutluyorum insanların köyde olduğu bir dönemde bu kadar kalabalığı topladıkları için ayrıca Gebze gazetesi olarak Gebze kamuoyu adına çok teşekkür ediyor başarılar diliyoruz.

Keşke bu önemli organizasyonda bu kadar kalabalığın toplandığı bir ortamda sanatçılar sahne alırken arada oluşan boşluklarda Kocaeli Gebze ve Giresundan kısa bilgiler verilip stadyumda toplanan gençlere bilgiler verilse güzel olurdu.

Konserle ilgili canlı makale ve söyleşilere ilgili yazıma Giresun tarihi ile ilgili çektiğim yıllardan beri başta TGRT belgesel tv ve birçok kanalda yayınlanan Devri alem belgesel program ve araştırma yazılarımla başlamak istiyorum.

http://www.ismailkahraman.net/?p=367





CANLI BELGESEL SÖYLEŞİLER YAPTIK





CANLI YAYINDA CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER KOCAELİ GİRESUN DERNEKLER TOPLULUĞU BAŞKANI HATEM SOYSAL KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ESKİ BAŞKANVEKİLİ YAŞAR ÇAKMAK GİRİB KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI İLHAN AVUTMAN VE ŞAHİN MEDTYA SAHİBİ KAŞİF ŞAHİN KESEN İLE GEBZE'NİN İLİ OLMASI KONUSUNDA BELGESEL CANLI SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRDİK.





KONSERDE SAHNE ALAN SANATÇILAR





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980242893264248&id=100038356404310&mibextid=SDPelY





SEVİLEN SANATÇI YILMAZ TURAN SAHNE PERFORMANSI www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv DE CANLI YAYINLANDI

https://fb.watch/lGGN5NSN8P/?mibextid=SDPelY





KARADENİZİN SEVİLEN SANATÇILARINDAN ZEYNEP BAŞKAN'IN SAHNE PERFORMANSI www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de CANLI YAYINLANDI

https://fb.watch/lGIS1jtDtB/?mibextid=SDPelY





GEBZE'DE DÜZENLENEN BÜYÜK GİRESUN BULUŞMASINDA DEMET AKALIN'IN SAHNE PERFORMANSI www.gebzegazetesi.com DA CANLI YAYINLANDI

https://fb.watch/lGK219pen8/?mibextid=SDPelY





GENÇLER NEREYE KOŞUYOR

DEMET AKALIN KONSER VERİRKEN GENÇLERİN KOŞARAK SAHNENİN ÖNÜNE TOPLANMALARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ BU ANI www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI YAYINLADIK





https://fb.watch/lGNWhOH5Rm/?mibextid=SDPelY





https://fb.watch/lGNZRzCDug/?mibextid=SDPelY





KOCAELİ'YE GİRESUNLULAR İLK KEZ 1936'DA GELDİ





Kocaeli’de Giresunluların tarihinin oldukça eski. İlk kez Giresunlular 1936 yılında Kandıra-Kefken bölgesine yerleşti. Sonra da Değirmendere civarına yerleşerek Kocaeli’deki fındık ekiminin Giresunlular tarafından Kocaeli’ye getirildi. Kocaeli’ye Giresunlular olarak vefa borcumuz var

Bu konuda ayrıntılı bilgi ve araşthrma yazım





http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1263&t=makale





GİRESUN ESPİYE DE YAYLA ŞENLİĞİ İLK KEZ 24 YIL ÖNCE KOCAELİ VALİ YARDIMCISI EKREM ÇALIĞIN KAYMAKAMLIĞI DÖNEMİN DE DÜZENLENDİ





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=679897454177809&id=100064726807405&mibextid=qC1gEa





KOCAELİ VALİ YARDIMCISINI EKREM ÇALIK İLE BELGESEL SÖYLEŞİ





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242457361903562&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





TGRT YAYINLANAN KAFKAS CEPHESİ BELGESELİMİZ





Ben bu makaleyi kaleme alıp paylaşım yaptığım sabah TGRT de Giresun Harşit Savunması belgesellerimiz yayınlanıyordu.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=972693640739301&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ DAN GİRESUN AÇIKLAMASI





Kocaeli valisi Seddar Yavuz’un Giresunlularla ilgili yaptığı açıklama ve değerlendirme valiliğin resmî internet sayfasında

http://www.kocaeli.gov.tr/giresun-tarihiyle-ve-yetistirdigi-insan-potansiyeliyle-cok-buyuk-bir-oneme-sahiptir

KOCAELİ VALİLİĞİ RESMÎ İNTERNET SAYFASINDA YAYINLANAN HABER



