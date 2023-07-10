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GEBZE'DE BÜYÜK GİRESUN BULUŞMASINDAN BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 10 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

GEBZE'DE BÜYÜK GİRESUN BULUŞMASINDAN BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE

10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:27


KOCAELİ GEBZE'DE YAŞANAN OTÇU GÖÇÜ VE YAYLA  ŞENLİĞİ COŞKUSUNDAN  NOTLAR 

Kocaeli gebze giresunlular dernekler topluluğunun hazırlamış olduğu büyük giresunlular buluşması otçu göçü ve yayla şenliği  Gebze Alaettin Kurt stadında konserle başladı.
Dernek başkanı Hatem Soysal'a ve yönetimini  kutluyorum  insanların köyde olduğu bir dönemde bu kadar kalabalığı  topladıkları için ayrıca Gebze gazetesi  olarak  Gebze kamuoyu adına çok teşekkür ediyor  başarılar diliyoruz.
Keşke bu önemli organizasyonda bu kadar kalabalığın toplandığı  bir ortamda  sanatçılar  sahne alırken arada oluşan boşluklarda Kocaeli Gebze ve Giresundan kısa bilgiler  verilip  stadyumda toplanan  gençlere bilgiler verilse güzel  olurdu. 
Konserle ilgili canlı makale ve söyleşilere  ilgili yazıma  Giresun tarihi ile ilgili çektiğim yıllardan beri başta TGRT belgesel tv ve birçok kanalda yayınlanan   Devri alem belgesel program ve araştırma yazılarımla  başlamak istiyorum.
http://www.ismailkahraman.net/?p=367

    CANLI BELGESEL  SÖYLEŞİLER  YAPTIK 

CANLI YAYINDA CHP  KOCAELİ MİLLETVEKİLİ  NAİL ÇİLER  KOCAELİ  GİRESUN DERNEKLER  TOPLULUĞU BAŞKANI HATEM SOYSAL KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR  ESKİ BAŞKANVEKİLİ  YAŞAR ÇAKMAK GİRİB  KOCAELİ  ŞUBE BAŞKANI  İLHAN AVUTMAN VE  ŞAHİN MEDTYA SAHİBİ  KAŞİF  ŞAHİN  KESEN  İLE GEBZE'NİN İLİ  OLMASI KONUSUNDA BELGESEL CANLI SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRDİK.

  KONSERDE SAHNE ALAN  SANATÇILAR

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980242893264248&id=100038356404310&mibextid=SDPelY

SEVİLEN  SANATÇI YILMAZ TURAN  SAHNE PERFORMANSI  www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv DE CANLI YAYINLANDI
https://fb.watch/lGGN5NSN8P/?mibextid=SDPelY

KARADENİZİN  SEVİLEN SANATÇILARINDAN  ZEYNEP  BAŞKAN'IN SAHNE  PERFORMANSI  www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv  de CANLI YAYINLANDI 
https://fb.watch/lGIS1jtDtB/?mibextid=SDPelY

GEBZE'DE DÜZENLENEN  BÜYÜK GİRESUN BULUŞMASINDA DEMET AKALIN'IN SAHNE  PERFORMANSI  www.gebzegazetesi.com DA  CANLI YAYINLANDI
https://fb.watch/lGK219pen8/?mibextid=SDPelY

GENÇLER  NEREYE KOŞUYOR 
DEMET AKALIN KONSER VERİRKEN  GENÇLERİN KOŞARAK SAHNENİN ÖNÜNE TOPLANMALARI  DÜŞÜNDÜRÜCÜ  BU ANI www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI YAYINLADIK 

https://fb.watch/lGNWhOH5Rm/?mibextid=SDPelY

https://fb.watch/lGNZRzCDug/?mibextid=SDPelY

  KOCAELİ'YE GİRESUNLULAR İLK KEZ 1936'DA GELDİ 

Kocaeli’de Giresunluların tarihinin oldukça eski. İlk kez Giresunlular 1936 yılında Kandıra-Kefken bölgesine yerleşti. Sonra da Değirmendere civarına yerleşerek Kocaeli’deki fındık ekiminin Giresunlular tarafından Kocaeli’ye getirildi. Kocaeli’ye Giresunlular olarak vefa borcumuz var 
Bu konuda ayrıntılı bilgi ve araşthrma yazım 

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1263&t=makale

  GİRESUN ESPİYE DE YAYLA  ŞENLİĞİ  İLK KEZ 24 YIL ÖNCE KOCAELİ  VALİ YARDIMCISI  EKREM ÇALIĞIN  KAYMAKAMLIĞI DÖNEMİN DE DÜZENLENDİ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=679897454177809&id=100064726807405&mibextid=qC1gEa

   KOCAELİ VALİ YARDIMCISINI EKREM ÇALIK   İLE  BELGESEL SÖYLEŞİ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242457361903562&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

    TGRT YAYINLANAN KAFKAS CEPHESİ BELGESELİMİZ

Ben bu makaleyi kaleme alıp paylaşım yaptığım sabah TGRT de Giresun Harşit Savunması belgesellerimiz  yayınlanıyordu.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=972693640739301&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

KOCAELİ VALİSİ  SEDDAR  YAVUZ DAN GİRESUN AÇIKLAMASI 

Kocaeli valisi Seddar Yavuz’un  Giresunlularla ilgili yaptığı açıklama ve değerlendirme valiliğin resmî internet  sayfasında
http://www.kocaeli.gov.tr/giresun-tarihiyle-ve-yetistirdigi-insan-potansiyeliyle-cok-buyuk-bir-oneme-sahiptir
KOCAELİ VALİLİĞİ  RESMÎ  İNTERNET  SAYFASINDA YAYINLANAN  HABER

http://www.kocaeli.gov.tr/giresun-tarihi…









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