Gebze’de ekim meclisi tamamlandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği ekim ayı meclis toplantısında, gündemde yer alan maddeler oylanarak karara bağlandı. Mali hizmetler müdürlüğünün 2022 mali yılı performans programı taslağına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildiği Gebze Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının 2. Oturumunda yarıca; mali hizmetler müdürlüğünün 2022 mali yılı bütçe tasarısı ve buna bağlı olarak gelir tarifesine ilişkin plan ve bütçe komisyon raporu ve mali hizmetler müdürlüğünün insan kaynakları müdürlüğü, emlak istimlak müdürlüğü ve fen işleri müdürlüğünün 2021 yılı bütçelerinde ek ödeneğe ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı. Gebze Belediyesi 2022 yılı tahmini gelir ve gider bütçeleri 590 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.





