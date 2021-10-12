banner677
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de ekim meclisi tamamlandı

Gebze Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının 2. oturumu GKM büyük salonda gerçekleştirildi.

Gebze'de ekim meclisi tamamlandı

12 Ekim 2021 Salı 11:11

  

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği ekim ayı meclis toplantısında, gündemde yer alan maddeler oylanarak karara bağlandı. Mali hizmetler müdürlüğünün 2022 mali yılı performans programı taslağına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildiği Gebze Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının 2. Oturumunda yarıca; mali hizmetler müdürlüğünün 2022 mali yılı bütçe tasarısı ve buna bağlı olarak gelir tarifesine ilişkin plan ve bütçe komisyon raporu ve mali hizmetler müdürlüğünün insan kaynakları müdürlüğü, emlak istimlak müdürlüğü ve fen işleri müdürlüğünün 2021 yılı bütçelerinde ek ödeneğe ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı. Gebze Belediyesi 2022 yılı tahmini gelir ve gider bütçeleri 590 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de üniversite öğrencileri insansız Kocaeli'de üniversite öğrencileri insansız "uzay...
GTÜ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANDI GTÜ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANDI
KARTEPE KİTAP FUARINDA ALTIN ÖĞÜTLER KARTEPE KİTAP FUARINDA ALTIN ÖĞÜTLER
Çayırova 2. Kitap Fuarı 22 Ekim’de başlıyor Çayırova 2. Kitap Fuarı 22 Ekim’de başlıyor
Kandıra Belediyesinin 2022 yılı bütçesi onaylandı Kandıra Belediyesinin 2022 yılı bütçesi onaylandı
KIZILKAYA DAĞLARI’NDA ÇEVRE KATLİAMI NEDENİYLE HEYELAN YAŞANDI! KIZILKAYA DAĞLARI’NDA ÇEVRE KATLİAMI NEDENİYLE...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de üniversite öğrencileri insansız...
- Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerince 6 ay içerisinde tasarlanıp prototipi üretilen uzay keşif aracı,...

Haberi Oku