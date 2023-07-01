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Gebze’de Feribot Yolu Ve Cengiz Topel Caddesi’ne 2 Yeni Üstgeçit Yapılıyor

Büyükşehir, Gebze’de Feribot Yolu ve Cengiz Topel Caddesi üzerine yaya üstgeçidi inşa ediyor

Gebze'de Feribot Yolu Ve Cengiz Topel Caddesi'ne 2 Yeni Üstgeçit Yapılıyor

01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:09


Kent genelinde yaya trafiğine uygun olmayan ve yıpranan üst geçitler için çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitleri modern hale getiriyor. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde yayaların can güvenliğini sağlayan üst geçitleri yenileyen Büyükşehir, bu kapsamda Gebze’de Eskihisar Feribot yolunda ömrünü tamamlamış mevcut köprüyü yıkarak yenileyecek. Ekipler, Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerinde de engelli kullanımına uygun çelik asansörlü üstgeçit inşa ediyor.


ESKİHİSAR FERİBOT YOLU ÜST 

Hem yayaların geçiş konforunu artırmak hem de yaşlı ve engelli vatandaşların konforlu bir şekilde üstgeçitlerden faydalanmasını sağlamak amacıyla Eskihisar Feribot yolu üzerine yeniden bir yapı inşa ediliyor. Ekipler şu anda prekast kirişli çelik merdivenli tek asansörlü yaya üstgeçidin beton imalatları, çelik merdiven ve asansör imalatlarını yapıyor. Yaya üstgeçidinin tamamlanmasıyla yayalar konforlu ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak.


CENGİZ TOPEL CADDESİ’NE ÜST GEÇİT

Bir yandan ulaşım ağını kesintisiz ve sorunsuz şekilde akması noktasında önemli projeler üreten, bir yandan da vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerinde sorun yaşamamaları için modern üst geçitler yapan Büyükşehir, şehrin ihtiyaç duyulan bir noktasına daha modern bir üst geçit inşa ediyor.  Büyükşehir, Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerinde yapımına başladığı üst geçidi en kısa zamanda tamamlamayı planlıyor. 


GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Çelik kolon ve perde beton imalatları yapılan yaya üstgeçidinin tamamlanmasıyla cadde üzerinde bulunan ilköğretim okulu ve camiye yayaların ulaşımı güvenli hale gelecek. Engelli kullanımına uygun tek asansörlü çelik yaya üstgeçidi ile vatandaşlar asansörlü köprü konforuna da kavuşmuş olacak.






İHA
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