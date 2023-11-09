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Gebze'de Fırınlar Denetlendi

Gebze'de zabıta ekipleri, ekmek üretimi yapan fırının imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gebze'de Fırınlar Denetlendi

09 Kasım 2023 Perşembe 13:06

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ekmek üretimi yapan 74 fırının imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla, ekmek üretimi yapan fırınlarda un deposu, imalathane ve satış yerlerindeki hijyen kurallarının yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın belirlemiş olduğu fiyat tarifesine ve ekmek gramajına uyulması hususlarında denetim yapan ekipler, ruhsat konusunda da incelemelerde bulundu. Yapılan denetimde vatandaşın sağlığını ön planda tutan ve kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, mevzuat gereği eksikleri bulunan işletmelere de yasal işlem başlattı. 
                                   


İHA
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