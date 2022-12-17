YOLLARIN ÖMRÜ UZUYOR
Büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze’nin köylerinde de ‘V kanal’ imalatı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Duraklı’da 3000, Yağcılar’da 800, Elbizli’de ise 1000 metre uzunluğunda V kanal imalatı yaptı. Yağmur sularının yola zarar vermesini engellemek adına yapılan ‘V kanal’ imalatı aynı zamanda yolların ömrünü uzatıyor. V kanal imalatlarının tamamlandığı güzergâhlar yeni yüzüne kavuşturulurken ekipler plan dahilinde çalışmalarına devam ediyor.
Gebze’de köy yolları V kanal imalatı ile korunuyor
Büyükşehir, köylerde yürüttüğü ‘V kanal’ imalatına ara vermeden devam ediyor. Ekipler son olarak Gebze’nin köylerinde imalat gerçekleştirdi
YOLLARIN ÖMRÜ UZUYOR