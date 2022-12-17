Gebze’de köy yolları V kanal imalatı ile korunuyor

Raylı sistemler, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatları ile Kocaeli’de ulaşıma çağ atlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarının da daha kaliteli ve konforlu olması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda ekipler, yolların ömrünü uzatmak, vatandaşın daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamak için gerçekleştirdiği ‘V kanal’ imalatı ile yolları koruma altına alıyor.

YOLLARIN ÖMRÜ UZUYOR

Büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze’nin köylerinde de ‘V kanal’ imalatı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Duraklı’da 3000, Yağcılar’da 800, Elbizli’de ise 1000 metre uzunluğunda V kanal imalatı yaptı. Yağmur sularının yola zarar vermesini engellemek adına yapılan ‘V kanal’ imalatı aynı zamanda yolların ömrünü uzatıyor. V kanal imalatlarının tamamlandığı güzergâhlar yeni yüzüne kavuşturulurken ekipler plan dahilinde çalışmalarına devam ediyor.