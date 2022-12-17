GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de köy yolları V kanal imalatı ile korunuyor

Büyükşehir, köylerde yürüttüğü ‘V kanal’ imalatına ara vermeden devam ediyor. Ekipler son olarak Gebze’nin köylerinde imalat gerçekleştirdi

Gebze'de köy yolları V kanal imalatı ile korunuyor

17 Aralık 2022 Cumartesi 10:38

 Raylı sistemler, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatları ile Kocaeli’de ulaşıma çağ atlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarının da daha kaliteli ve konforlu olması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda ekipler, yolların ömrünü uzatmak, vatandaşın daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamak için gerçekleştirdiği ‘V kanal’ imalatı ile yolları koruma altına alıyor.

YOLLARIN ÖMRÜ UZUYOR
Büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze’nin köylerinde de ‘V kanal’ imalatı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Duraklı’da 3000, Yağcılar’da 800, Elbizli’de ise 1000 metre uzunluğunda V kanal imalatı yaptı. Yağmur sularının yola zarar vermesini engellemek adına yapılan ‘V kanal’ imalatı aynı zamanda yolların ömrünü uzatıyor. V kanal imalatlarının tamamlandığı güzergâhlar yeni yüzüne kavuşturulurken ekipler plan dahilinde çalışmalarına devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir ile hayata engel yok Büyükşehir ile hayata engel yok
Darıca’da Down Sendromlu çocuklara özel eğitim programı devam ediyor Darıca’da Down Sendromlu çocuklara özel eğitim...
Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Saraçhane'de ''Millet, iradesine sahip çıkıyor'' mitingi düzenlendi Saraçhane'de ''Millet, iradesine sahip çıkıyor''...
Kandıra hindisi yılbaşı sofralarını lezzetlendirecek Kandıra hindisi yılbaşı sofralarını lezzetlendirecek
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Büyükşehir ile hayata engel yok
Büyükşehir Belediyesi, ‘’engelsiz şehir Kocaeli’’ anlayışıyla hayatın her alanında engelleri...

Haberi Oku