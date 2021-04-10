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Gebze’de Ramazan Paylaştıkça Güzel

Ramazan erzak konvoyunu Başkan Büyükgöz uğurladı. 11 ayın sultanı Ramazan’da Gebze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan erzak kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı

Gebze'de Ramazan Paylaştıkça Güzel

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:37

Ramazan erzak konvoyunu Başkan Büyükgöz uğurladı. 11 ayın sultanı Ramazan’da Gebze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan erzak kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı. Mevlana kapalı pazar yerinde düzenlenen dağıtım törenine belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizler bir vesileyiz. Birilerinin hayrını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir çabanın içerisindeyiz. Görevli arkadaşlarımdan istirhamım; bu bir emanettir emanete sahip çıkalım ve emanet sahibini incitmeden teslim edelim. Bunu yaparsak bu iş amacına uygun halde gerçekleşmiş olur. 3 gün içerisinde o insanlara bu emanetleri teslim edelim. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm Gebzeli hemşerilerimizin bu mübarek ayda da yanlarında ve emrinde olacağız. Tüm hemşerilerimizin Ramazanları mübarek olsun inşallah. Ramazan paylaştıkça güzel” dedi. Konuşmanın ardında erzak kolileri adreslere tek tek teslim edilmek üzere araçlara yüklendi.
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Anahtar Kelimeler
GebzeZinnur BüyükgözRamazan
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