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Gebze’de Sünnet Şöleni

Sünnet Çocukları Gönüllerince Eğlendi

Gebze'de Sünnet Şöleni

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:40

  

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde gerçekleşen sünnet şöleninde yüzlerce çocuk delikanlılığa ilk adımlarını atmış oldu.

 

 

ŞEHİR TURU ATTILAR

Gebze Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni Mevlana Kapalı Pazar Alanı’ndan gerçekleşti. Şölen öncesi, delikanlılığa adım atacak çocuklar üstü açık otobüsle şehir turu attı. Şehir turunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de kendilerini yalnız bırakmadığı çocuklar, bandonun çaldığı çeşitli şarkılarla gönüllerince eğlendi. Mevlana Kapalı Pazar yerinde düzenlenen şölene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK üyeleri, çocukların aileleri de katıldı.

TÜM ÇABAMIZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Şölende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bir anne, bir baba için en anlamlı günlerden biri yaşanıyor. Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Bizler evlatlarımızın geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için varız. Değerli anneler özellikle çocukları yetiştirecek olan, yönlendirecek olan sizlersiniz. Sizlere Allah’ın emaneti olan çocuklar bizlere emanettir. Dolayısıyla onların en iyi yetişmesi ve gelişmesi için birlikte çaba göstereceğiz. Gebze Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte gönül belediyeciliği hedefine uygun olarak çocuklarımızın en iyi şekilde spor aktiviteleri, bilgi faaliyetleri, kültürel faaliyetlerle yetişmeleri için gerekli tüm hizmetleri yerine getireceğiz inşallah.

ÇOCUKLARA VE AİLELERE ÖZEL İKRAMLAR

Delikanlılığa adım atacak evlatlarımızın Rabbim anne ve babalarına mürüvvetlerini, mutluluklarını görmeyi de nasip etsin” dedi. Çocuklar için birçok gösterinin hazırlandığı Sünnet Şöleni’nde çocukların neşeleri görülmeye değerdi. Özellikle kukla, meddah ve sihirbazlık gösterilerini büyük ilgiyle izleyen çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Sünnet Şöleni yemek ikramı ve Kur’an tilaveti ile son buldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz program boyunca sünnet olan çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

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