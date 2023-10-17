Gebze’de tapu sorunu çözüme kavuştu Şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’mizin en önemli sorunlarından olan 100 yıllık tapu sorununa el attık. Bugüne kadar 35 bine yakın tapu düzenledik hamdolsun” dedi.

17 Ekim 2023 Salı 15:47