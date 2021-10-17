Gebze'de Uluslararası Deprem Sempozyumu

Gazeteci ve belgeselci olarak 13, 14 ve 15 Ekim 2021 günü GTÜ’de düzenlenen sempozyumu takip edip, belgesel çekimi yaparak, Devri Alem Programı ve Gebze Gazetesi olarak canlı yayın yaptık. Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalem https://www.gazetegebze.com.tr/.../gebzede-uluslararasi...

Sempozyumda söz alarak yaptığımız Deprem Müzesi kurulması önerimiz büyük ilgi gördü.

Dünya ve Türkiye’nin önde gelen deprem mühendisliği uzmanı bilim adamları 13-15 Ekim tarihleri arasında Gebze’de bir araya geldi.

Kongrenin yapıldığı Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nden Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayın İle konuşmaları kamuoyu İle paylaşarak sempozyuma katkı sundu.

Gebze’de Deprem Konferansı

Uluslararası konferansın ana temaları “Depremin 20.yılında Neredeyiz?” ve “Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afet Zararlarının Azaltılması” olarak belirlendi. Ayrıca Deprem Mühendisliğinde yeni teknolojiler, planlama, yapı teknolojileri, yer bilimleri, şehircilik gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar gerçekleşecekti.

Deprem Bilinci Sergisi

İçişleri Bakanlığı tarafından, Deprem Bilinci ve Eğitim Yılı ilan edilmesi dolayısı ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrasya Gazeteciler Derneği sosyal sorumluluk projesi www.deprembilinci.com kapsamında sempozyumda Tarihi Gazete Arşivleri ile deprem Gerçeği sergisi açtık.

Gebze Ticaret Odası, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli AFAD Müdürlüğü’nün proje paydaşı olduğu sergi, sempozyuma katılanlar tarafından gezildi ve büyük ilgi gördü.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com ve birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak sempozyumu belgeselleştiriyoruz.

Üç Gün Sürdü

Uluslararası 6. Deprem Sempozyumuna yurt dışından katılımcılar online, yurt içindeki katılımcılar ise yüz yüze katıldı. Konferans, 3 gün boyunca sürdü. Sempozyum kapsamında açtığımız Deprem Bilinci Sergisi ve Sempozyumu hakkında ilgili ve yetkililerle belgesel söyleşi yaptık.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak sempozyumda yapılan konuşmaları canlı yayınladık.

Basın Açıklaması

6. Uluslararası Deprem Sempozyumu Düzenleme Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi;

“…Deprem mühendisliği camiasında tüm dünyaca tanınan birçok bilim adamının, yurt dışından ve yurt içinden STK ve kamu kurum bürokratlarının katılacağı, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji konferansı ( 6ICEES ) bu yıl 6.sı 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik üniversitesi ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Bu yılki konferansımızın tema konuları da Kocaeli depreminin 20. yılı sebebiyle “Depremin 20.yılında Neredeyiz?” ve “Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afet Zararlarının Azaltılması” olacaktır.

Bu amaçla konferansımızda AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İPKB, DASK, Üniversiteler ve özel sektör katılımı ile panel ve farklı etkinlikler düzenlenecektir.

13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında, GTÜ Kongre Merkezinde değerli katılımlarınızla görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Saygılarımızla…”

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Deprem Belgesel Sinevizyonu