Gebze’den Gazze’ye insani yardım!

Birçok ülke ise İsrail’in Gazze’de ki saldırılarını görmezden gelirken, Filistin halkı abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele ediyor.

Yaşam alanları, mülteci kampları, hastaneler ve sivil halk hedef alınmaya devam ediyor. Sadece 7 Ekim’den bu yana 3000’den fazla kişi hayatını kaybetti. 10 binden fazla ev yıkıldı, 1 milyondan fazla kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Son olarak, yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne tekrar bombardıman başlattı. İsrail, zaten abluka altında tuttuğu ve günde 3-4 saat elektrik verdiği Gazze’de elektriği keseceğini ve şehri tamamen kuşatacağını duyurdu. Bu, başta hastanelerin çalışmaması ve yüz binlerce kişinin gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara ulaşamaması demek.

GEBZE ENDÜLÜS DERNEĞİ YARDIM BAŞLATTI

Ülkemizde STK’ler ve yardım kuruluşları da Gazze için harekete geçmiş durumda. Gebze Endülüs Eğitim Kültür ve Yardım Derneği, aralarında İyiliğe Çağrı, Sadaka Gölgesi, Rahmet, Endülüs, Verdiğin Senindir. İyilikte Yarışanlar ve Gençlik Cephesi gibi yardım kuruluşlarının da olduğu Gazze Yardım Platformu’nu oluşturdu. Gazze’ye insani yardım için ayağa kalkan platform, bombardıman altındaki GAZZE’ de Şehit Kemal Advan Hastanesine Tıbbi ve Medikal Malzeme Desteği Sundu. Gazze için acil ihtiyaç listesi duyuran dernek, yaralılara ve şehit ailelerini yemek yardımı, yaralılara konaklama ve hijyen paketi, evleri yıkılanlara ev eşyası yardımı, hastanelere tıbbi malzeme yardımı, şehit aileleri için nakit yardımı, yaralılara nakit yardımı gibi ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini açıkladı. Vatandaşlardan yardımları beklediklerini belirten platform yöneticileri, “Gazze şeridinde son günlerde yaşanan israil zulmünün yaşatmış olduğu acıları hafifletmek ve Filistinli kardeşlerimize yanınızdayız demek adına başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz. Vakıf Katılım Gebze Şubesi TR85 0021 0000 0000 7154 9000 01 Iban’dan yardımlarını ulaştırabilirsiniz” dediler.