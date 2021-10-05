Gebze'den İdlib'e 10 Tır İnsani Yardım

Suriye’de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak yardım tırları, Gebze’den dualarla uğurlandı. Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı tarafından oluşturulan yardımların yer aldığı Tır’lar Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle Suriye’ye uğurlandı

Törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ,Gebze Belediyeler Birliği Başkanı , Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay katıldı.

Hayrat Yardım Derneği Şube Başkanı Şükür Çakır ve diğer yetkililer konuşma yaptı.Yapılan konuşmalarda Suriye’nin İdlib kentindeki durumu kamuoyu gündemine getirdiler.

Şube Başkanı www.gebzegazetesi.com da canlı yayın yaptı

https://fb.watch/8smzwDhNwB/





Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Sakarya Bölge Sorumlusu Şükür Çakır ile dernek faliyetleri ve İdlib'e yapılan insani yardımlarla ilgili Gebze gazetesi olarak yaptığımız canlı yayında derneğinin çalışmaları hakkında bilgi aldık. Çakır yardım yapacakların