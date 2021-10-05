Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Sakarya Bölge Sorumlusu Şükür Çakır ile dernek faliyetleri ve İdlib'e yapılan insani yardımlarla ilgili Gebze gazetesi olarak yaptığımız canlı yayında derneğinin çalışmaları hakkında bilgi aldık. Çakır yardım yapacakların Hayrat İnsani Yardım Derneği temsilciliğine başvurabileceklerini açıkladı. 05325547787
Gebze'den İdlib'e 10 Tır İnsani Yardım
Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi iş birliği ile oluşturulan yardım tırları, bu gün saat 10 30 da dualarla Suriye’ye uğurlandı.
Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Sakarya Bölge Sorumlusu Şükür Çakır ile dernek faliyetleri ve İdlib'e yapılan insani yardımlarla ilgili Gebze gazetesi olarak yaptığımız canlı yayında derneğinin çalışmaları hakkında bilgi aldık. Çakır yardım yapacakların Hayrat İnsani Yardım Derneği temsilciliğine başvurabileceklerini açıkladı. 05325547787