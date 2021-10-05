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Gebze'den İdlib'e 10 Tır İnsani Yardım

Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi iş birliği ile oluşturulan yardım tırları, bu gün saat 10 30 da dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Gebze'den İdlib'e 10 Tır İnsani Yardım

05 Ekim 2021 Salı 21:31


Suriye’de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak yardım tırları, Gebze’den dualarla uğurlandı. Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı tarafından oluşturulan yardımların yer aldığı Tır’lar Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle Suriye’ye uğurlandı 
Törene Gebze Kaymakamı Mustafa  Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ,Gebze Belediyeler Birliği Başkanı , Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Müftüsü Selçuk  Kılıçbay  katıldı.
Hayrat Yardım Derneği Şube Başkanı Şükür Çakır ve diğer yetkililer konuşma yaptı.Yapılan konuşmalarda  Suriye’nin İdlib kentindeki durumu kamuoyu gündemine getirdiler.

    Şube Başkanı www.gebzegazetesi.com da canlı yayın yaptı 

https://fb.watch/8smzwDhNwB/

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Sakarya Bölge Sorumlusu Şükür Çakır ile dernek faliyetleri ve İdlib'e yapılan insani yardımlarla ilgili Gebze gazetesi  olarak yaptığımız canlı yayında  derneğinin çalışmaları hakkında bilgi aldık. Çakır yardım yapacakların Hayrat İnsani Yardım Derneği temsilciliğine başvurabileceklerini açıkladı. 05325547787











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