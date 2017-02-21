GEBZELİLERİN VALİ’DEN İSTEĞİ..

TRAFİK GEÇİT VERMİYOR

Gebze bölgesi’nin en önemli ve en büyük sorunu ulaşım. Gebze’deki yollar ve caddeler Gebze’nin trafik yükünü kaldıramıyor. Gebze, Hızla büyürken alt yapı yatırımları bir türlü büyüme oranına göster ayarlanamıyor. Artık yolların trafiği kaldırmaması insanlarımıza hayata çekilmez yapıyor. Bir an önce trafik sorunu çözülmelidir.

ANİBAL KAVŞAĞI NEZAMAN AÇILACAK?

Anibal Köprülü Kavşak Projesi başladığında sevinmiştik. Bu yatırım Gebze için çok önemliydi. Trafik sorununu da az da olsa azaltacaktı. İki aydır Anibal kavşağında inşaatlar durdu. Bu konuyu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na da sorduk. O da konuyu Bakan ve diğer yetkilerle görüşeceğini söyledi. Anibal Köprülü kavşağı çoktan yapılmalı ve bitirilmeliydi. Önceki gün sadece bir kepçe ve bir hafriyat kamyonu ile inşaat yeniden başladı. Yetkililer inşaatın durmasında hava şartlarını gösteriyor. Ancak hava şartları o kadar da köyü değil. köprülü kavşak inşaatı mutlaka bitirilmeli ve Gebze’nin trafik sorunu çözülmelidir.





BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ELEŞTİRİ

İstanbul’dan ve İzmit’ten Gebze’deki kamu kuruluşları ve Gebze’de ki sanayi kuruluşlarının servis taşıyan Otobüs ve minibüsler fabrikalara nakliye yapan kamyon ve tırlar Gebze çevresinde ki cadde ve bağlantı yollarını adeta otobüs ve tır parkı haline getirdi. TÜBİTAK’a İstanbul’dan servis taşıyan 200 tane otobüs TÜBİTAK yolu, Center çevresi ve Tatlıkuyu mahallesinin Otobüs parkı haline getirdi. Anibal Köprülü kavşağının da yapılmaması büyük trafik yükününü Tatlıkuyu’ya ve TÜBİTAK yoluna vermesiyle tamamen bir trafik anarşisi yaşanıyor. Gebze şehir merkezinde usülsüz park eden araçlara ceza yazıp çektiren Kocaeli büyükşehir belediyesi mahalle araları ve ara yolara İstanbul ve İzmit’den gelip park eden otübüs, kamyon ve tirlarıda çektirip ceza yazmasını bekliyor. Büyükşehir Belediye başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’ nun mahalle araları ve yollara park edene tır ve otobüslere karşıda mücadele etmesi isteniyor.

GEBZE HALKI’NIN VALİ GÜZELOĞLUNDAN İSTEĞİ