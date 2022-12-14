Gebze’nin başarılı sporcuları şampiyonluklara doymuyor





Gebze’nin genç ve başarılı sporcuları şampiyonluklara doymuyor. Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde çeşitli branşlarda eğitim gören genç sporcular, çeşitli başarılara imzalarını atmayı sürdürüyor. Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün satranç takımının genç sporcuları Kocaeli Küçükler Yıldız İl Birinciliği müsabakalarından şampiyonluklarla döndü.

SATRANÇ BRANŞINDA

Oldukça çekişmeli geçen satranç müsabakaları sonucunda Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları; Ecrin Zeycan Şahin 13 Yaş Kızlar Kategorisi Kocaeli Şampiyonu, Yusuf Kerem Şahin 9 Yaş Genel Kategorisi Şampiyonu, İbrahim Eralp Şahin 9 Yaş Kategorisinde 3.'lük, Kerem Ürüm 9 Yaş Genel Kategorisinde 4.'lük, Alperen Kurtoğlu 17 Yaş Genel Kategorisinde 2.'lik, Enis Alparslan 11 Yaş Genel Kategorisinde 4.'lük, Halime Erva Kurtoğlu 12 Yaş Kızlar Kategorisinde 4.'lük, Zeynep Asya Adıgüzel 13 Yaş Kızlar Kategorisinde 3.'lük ödüllerinin sahibi oldular.

GÜREŞ BRANŞINDA

Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün bir diğer branşı güreşte başarılara imza atan genç sporcuları da Kocaeli merkezde düzenlenen Hasan Gemici İller Arası Serbest Güreş Şampiyonası’ndan derece ve madalyalarla döndüler. Hasan Gemici İller Arası Serbest Güreş Şampiyonası’nda Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Yiğit Benliçe 44 kiloda ikinci, Yavuz Benliçe ise 41 kiloda üçüncü oldu.