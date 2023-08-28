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Gebze’nin kırsal mahallelerinde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi, vatandaşlar ile sürücülerin güvenliği ve konforu için kırsal mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze'nin kırsal mahallelerinde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:18

Gebze’de sıcak asfalt serim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mahallelerde sıcak asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belirlenen program dahilinde merkez mahallelerin yanı sıra ilçenin kırsal mahallelerinde de sıcak asfalt serim çalışmaları sürerken, ekipler son olarak Muallimköy Mahallesi 4126 sokak ve bağlantılarındaki çalışmaları tamamladı. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca Barış Mahallesi 1819/1, 1820/3 sokaklar ve bağlantılarında da sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi yetkilileri, ilçenin mahallerinde sıcak asfalt serim çalışmalarının belirlenen program dahilinde hızla devam edeceği bilgisini paylaştı.



İHA
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