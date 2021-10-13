GEBZE’NİN KURTULUŞ GÜNÜ UNUTULDU MU?

Tarih bilinci açısından kurtuluş günlerinin kutlanması önemlidir.

Dün 12 Ekim Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşuna yeteri kadar önem verilmedi.

1980’li yılların sonunda dönemin Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın başkanlığında bizim de içinde bulunduğumuz kutlama komisyonu, askeri mehter takımını Gebze’ye getirip Gebze’nin kurtuluşunu mehter konseri ile yapmıştık.

Kurtuluş Savaşı’nda Kocaeli büyük sıkıntı çekti. Önce İngilizler sonra Fransızlar işgal etti. İşgallerde büyük katliamlar yaşandı. Karamürsel’de insanlar camilerde yakıldı. İzmit’te bir gecede 330 insan öldürüldü. Gebze’deki Yunan mezalimi yüz kızartıcıdır.

Kocaeli, bu sıkıntılara rağmen Yuvacık Servetiye Cephesi’nde, Yunanlılara darbe vurdu. Kocaeli Grup Komutanlığı adı ile bir alay kurulup, büyük taarruzda destanlar yazıldı.

Bu konularda başta valilik, belediye ve üniversitelerimizin çalışmalar yapması gerekirken hiçbir çalışma olmaması üzücü…

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve diğer belediye başkanları ve kaymakamlarımız ile yetkili ve yöneticilerimiz Gebze bölgesinin düşman işgalinden kurtarılışı ile ilgili gerek sosyal medya ve gerekse pandemiye uygun önlemler alınarak, açık havada tarih bilincine yönelik etkinlikler düzenleyebilirdi.

Başka il ve ilçelerin kurtuluş günleri ile ilgili Gebze bölgesi ve Kocaeli’de etkinlikler düzenleyen derneklerimiz keşke Gebze’nin kurtuluş günü için de bir etkinlik düzenleselerdi.

Başka il ve ilçelerin Gebze ve Kocaeli’ deki kutlama etkinliklerine maddi ve manevi destek veren milletvekilleri, valilik ve belediye başkanlarımız keşke Gebze gibi Kocaeli’deki ilçelerin kurtuluş günlerine de önem verselerdi.

Şahsım ve yayın grubumuz adına, 12 Ekim 1922’ de 98 yıl önce işgalden kurtarılan Gebze’nin Kurtuluş Günü’nü kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

www.gebzegazetesi.com

www.iktav.com

www.devrialem.tv

Gebze’nin Kurtuluş Günleri ile ilgili daha önceleri neler yazmıştık…

Daha önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak, 12 Ekim Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili yazdığım makalemi bugün bir kez daha sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/sakarya-meydan-muharebesinden-12-ekim-gebzenin-kurtulusuna-makale,2011.html

Sakarya Meydan Muharebesi’nden 12 Ekim Gebze’nin Kurtuluşuna

Zaferler, tarihimizin önemli dönüm noktalarıdır. Bunlardan birisi Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi’dir. 23 Ağustos 1921’de başlayıp 13 Eylül 1921’de sona eren, 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili bir yıldan beri belgesel çekimlerimiz ve araştırmalarımız devam ediyor. Mart ayı başında Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Haymana bölgesinde Şehitler Hatıra Ormanlığı ve Gönüllü Alaylar Anıtı’nın dikilmesine vesile olmuş, resmi ve özel kuruluşlarla birçok çalışma yaparak, hazırladığımız belgeselleri TV kanallarına dağıtıp, konferans ve seminerler organize etmiştik.

Sakarya Meydan Muharebesi’nde başlayan zafer, 13 ay sonra 12 Ekim 1922 tarihinde Gebze’nin Kurtuluşu ile devam etmiştir. Gebze’nin kurtuluş tarihiyle ilgili bugüne kadar birçok yazı kaleme aldım, belgeseller çekip araştırmalar yaptım. Gebze’nin düşman işgaliyle kurtuluşuyla ilgili ilk törenlerine yapılmasında da az da olsa emeği geçen bir belgeselciyim. Daha önce Gebze’nin düşman, işgalinden kurtuluşuyla ilgili yazdığım yazılardan bir bölümünü sizlerle paylaşıyor, Sakarya Meydan Muharebesi’nden 12 Ekim Gebze’nin Kurtuluşu’nda canlarıyla ve kanlarıyla bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

GEBZE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU

Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlanırken aslında, Gebze´nin çevre sorunları, kentleşme kültürü, altyapı problemlerinden kurtuluşunun yanı sıra en büyük problem olan deprem felaketinden kurtulması planlanıp konuşulmalı ve deprem konusu ciddi şekilde gündeme gelmelidir. Birçok sorun içerisinde gelişip büyüme mücadelesi veren özellikle İstanbul ve İzmit bölgesinin arasında, iki arada bir derede kalan Gebze bölgesi yaşadığı sorun ve sıkıntılardan kurtuldu mu? Sorusuna top yekûn cevap aramalıyız.

Evet, Gebze´nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Gebze’nin kurtuluşu sadece Gebze’yi değil Darıca, Çayırova ve Dilovası’nı da kapsamalı. 12 Ekim sadece Gebze’nin değil Gebze’nin içerisinden çıkan ilçelerle birlikte, Gebze bölgesinin kurtuluş yıl dönümü olmalı. Bunu artık gerçekleştirmeliyiz. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Gönül istiyor ki Gebze bölgesi bir bütün halinde kurtuluş coşkusunu yaşasın.

Kurtuluş günleri ve milli bayramlar bir anlamda tarihi geçmişi hatırlatarak milli tarih bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gebze´nin kurtuluş etkinliğine, halkın desteği sağlanması ile kent, kültür bilincinin oluşmasının sağlanacağına da inanıyorum.

GENEL KURMAYDAN GEBZE’NİN KURTULUŞ BELGESİ

Bazı kaynaklara göre Gebze´nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olduğu yanlışlıkla belirtilmişti. 1980´den önce Gebze Belediye Başkanlığı yapan Sayın Sedat Tüze, Genel Kurmay Başkanlığı’na başvurmuş. Askerler tarafından verilen cevapta, Gebze´nin düşman işgalinden kurtuluş gününün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu kesin olarak açıklanmıştı.

Genel Kurmay’ın yaptığı bu açıklamaya dayanılarak, Gebze´de kurtuluş günleri yeni kutlanmaya başlanmış, işgal yıllarında Gebze´de gerek Yunan ve gerekse İngilizler büyük barbarlıklar yapmışlar. Devlet arşivlerindeki çok sayıda tarihi belgede, Yunan barbarlığı ortaya çıkartılmakta. Gebze’deki Yunan barbarlığında birçok şehit verilmişti.

Devlet adamlarından siyasetçiye, iş adamlarından sade vatandaşa kadar, erkek kadın ve bilgili bilgisiz herkes ağzı açıldığında vatan millet nutukları atarız. Vatan için seve seve şehit olmayı göze alan millet olmaktan gurur duyarız. Analar çocuklarının beşiklerini ya şehit ol ya gazi diye sallar. Bu kadar yüksek duyguya sahip olan Türk insanının en kötü davranışı, ahlaki geçmişini tez unutarak vefasız olmasıdır.

GEBZE DÜŞMAN İŞGALİNDEN HANGİ TARİHTE KURTULDU?

Gerek mahalli basında gerek ulusal basında ve gerekse bazı yazarlarımızın eserlerinde Gebze’nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olarak belirtilmiş olduğu bilinmektedir. Ancak, bu tarihin bir yanılgı eseri olduğu, hiçbir gerekçeye dayanmadığı, Genel Kurmay Başkanlığı’nın Gebze Belediyesi’nin başvuru yazısına verdiği cevaptan anlaşılmış bulunmaktadır. Söz konusu cevapta; Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığı’nca, İstiklal Harbi Arşivi’nden tespit edilerek gönderilen resmi bilgilerle ilgili “belge”yi ilgililerin dikkatlerine sunuyoruz:

4-11 Eylül 1919’ da toplanan Sivas Kongresi’nde, hemen hemen Anadolu’nun Vilâyet ve Livaları temsil edildiği halde, bunların arasında Üsküdar, İzmit ve dolayısıyla Gebze’nin temsilcilerine rastlanmamıştır. Fakat Milli Mücadele’nin ilk yıllarında Gebze’nin önem kazandığı; Mustafa Kemal Paşa’nın 18 Mart 1920 tarihinde Kolordulara, Vilâyetlere, Müstakil Livalara, Şile, Kartal ve Gebze Kaymakamlıklarına çektiği şifreli telgraflardan anlaşılmış bulunmaktadır.

Fatih’ten günümüze marka kent belgeseli ve senaryo metnini http://www.belgeselyayincilik.com/fatihten-gunumuze-marka-kent-gebze linkinden okuyabilir ve belgeselimizi izleyebilirsiniz.