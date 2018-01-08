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Gebze’ye duble yol

Gebze Beylikdağı’nda gerçekleştirilen çevre yolu çalışması tamamlandı.

Gebze'ye duble yol

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de yer alan Beylikdağı çevresinde duble yol yaptı. Eski adı Bahar Deresi olan Erenler Caddesi’nden Adalet Sarayı çevresini dolaşarak Issıkgöl Caddesi’ne bağlanan cadde dört şeritli olarak düzenlendi. Duble yol, Beylikdağı Mesire Alanı’na da ulaşım sağlıyor..  

KESTİRME YOL

Çalışmaları tamamlanan Gebze Beylikdağı çevre yolu OSB’ye giden araçlar için de kestirme yol oldu. Çevre yolu, Darıca, D-100 ve Beylikbağı istikametinden gelip, Organize Sanayi Bölgelerine giden araçların, Adliye Kavşağı’na uğramadan OSB’ye transit geçişini sağlıyor. D-100’e çıkacak araçlar da Erenler ve Topçular Caddesi üzerinden D-100’e ulaşabiliyorlar. 

 

2 ÇARPI 2 ŞERİT

1 kilometre uzunluğunda yapılan yol, 2 çarpı 2 şeritli yol olarak uygulandı. 30 metre genişliğindeki yolu bölümü orta refuj, aydınlatma, yaya ve bisiklet yolları olan bulvar şeklinde düzenlendi. Proje kapsamında 12 bin ton alt temel malzeme ve pmt malzemesi, 7 bin ton asfalt, 6 bin metre bordür ve tretuvar için 400 metreküp beton kullanıldı.

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