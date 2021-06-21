Gebze’ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi

İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Meydan ve Yeraltı Otoparkı yapılacağı proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının düşünülerek hazırlanan proje içerisinde KETEM, verem savaş, aile sağlığı birimi, tıbbi laboratuarlar, aile danışmanlığı ve sosyal danışmanlık birimi, çocuk gelişimi, fizik tedavi ve spor aktivasyon odası ve 450 araçlık otoparkın yer alacağını dile getirdi.

Başkan Büyükgöz, İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Meydan ve Yeraltı Otoparkı yapılacağı proje alanında incelemelerde bulundu. Boşaltılan ve söküm çalışmalarına başlanan eski devlet hastanesi binasında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Meydan ve Yeraltı Otoparkı Projesi’nin İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının bulunduğu alan ile eski devlet hastanesinin bulunduğu bölgede inşa edileceğini dile getirdi.

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İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Meydan ve Yeraltı Otoparkı Projesi’nin bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının düşünülerek hazırlandığını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; KETEM, verem savaş, aile sağlığı birimi, tıbbi laboratuarlar, aile danışmanlığı ve sosyal danışmanlık birimi, çocuk gelişimi, fizik tedavi ve spor aktivasyon odası gibi donatıların yer alacağı projenin ayrıca 450 araçlık katlı otoparkı da bünyesinde barındıracağını vurguladı. Başkan Büyükgöz projede çalışmaların en kısa sürede başlayacağını da açıkladı.





