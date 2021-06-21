Gebze’ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi

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İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Meydan ve Yeraltı Otoparkı Projesi’nin bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının düşünülerek hazırlandığını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; KETEM, verem savaş, aile sağlığı birimi, tıbbi laboratuarlar, aile danışmanlığı ve sosyal danışmanlık birimi, çocuk gelişimi, fizik tedavi ve spor aktivasyon odası gibi donatıların yer alacağı projenin ayrıca 450 araçlık katlı otoparkı da bünyesinde barındıracağını vurguladı. Başkan Büyükgöz projede çalışmaların en kısa sürede başlayacağını da açıkladı.