Gebze'ye Konuk Başkanlar

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk başkanlar. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ilk olarak Bilecik’in Gölpazarı Belediyesi Başkanı Hayri Suer ziyaret etti. İlçesi ve belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Başkan Büyükgöz’e çalışmalarında başarılar diledi. Gebze’nin komşu ilçesi Darıca’nın belediye başkanı Muzaffer Bıyık da Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e iade-i ziyarette bulundu. Başkan Bıyık’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sayın başkana ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum. Darıca’ya kazandıracağı hizmet ve projelerinde kolaylıklar ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.