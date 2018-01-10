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Gelecek Forumu'na başvurular başladı

- TÜSİAD ve Mercator Stiftung tarafından 1-8 Temmuz'da Paris ve Berlin'de düzenlenecek foruma 18 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek

Gelecek Forumu'na başvurular başladı

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:33

 Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu'na başvurular başladı

 TÜSİAD ve Mercator Stiftung tarafından 1-8 Temmuz 2018'de Paris ve Berlin'de düzenlenecek Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu'na başvuru süreci bugün başladı.

TÜSİAD'ın açıklamasına göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek eğitim program Paris ve Berlin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, Almanya ve Avrupa'dan 30 genç uzman katılımı öngörülen programda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Genç liderlerin Türkiye-AB ilişkilerini incelemesine olanak sağlayan bir platform yaratılması amaçlanan programa Türkiye, Almanya ve Avrupa'dan 30 genç uzmanın başvuru süreci bugün başladı. 

Eşbaşkanlığını Almanya Parlamentosu eski Dış İşleri Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz ile eski TÜSİAD Başkanı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in yürüttüğü programa AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini destek veriyor.

"Rethink Europe's Future/AB'nin Geleceğini Düşünmek" ana temasında yürütülecek program çerçevesinde, AB'deki güncel gelişmelere bakılarak birliğin gelişimi ve yeniden mimarisi, bu bağlamda gelecekte Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl şekillendireceği tartışılacak.

Katılımcılar yuvarlak masa toplantıları, seminer ve eğitimler aracılığıyla konuya derinlemesine yoğunlaşarak, birbirleriyle sektör ve ülke özelindeki perspektiflerini paylaşacaklar. Ayrıca, program sırasında üst düzey konuk konuşmacılar, katılımcı ülkelerin farklı politika alanlarına ilişkin değerlendirmeler sunacak.

Programa, niyet mektubu ile 2-10 yıl arasında politika, ekonomi, medya, kültür, akademi ve sivil toplum alanlarda iş deneyimi olan, Türkiye, Almanya veya AB vatandaşlığı bulunan üniversite mezunları başvurabilecek.

Katılım masrafları düzenleyiciler tarafından karşılanacak programa 18 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

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