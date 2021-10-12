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“GELİN BİRLİKTE DOĞU TÜRKİSTAN’A SAHİP ÇIKALIM”

Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik Çin hükümetinin yaptığı zulümler devam ediyor. Yapılanları yayınladığı fotoğraflarla gözler önüne seren Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman, “Bizlere sessiz kalanlarda ne iman var ne şeref var ne namus var ne de insanlık var. Gelin birlikte Doğu Türkistan’a sahip çıkalım” dedi.

'GELİN BİRLİKTE DOĞU TÜRKİSTAN'A SAHİP ÇIKALIM”

12 Ekim 2021 Salı 09:13


Çin Hükümeti’nin Uygur Türklerine yönelik zulmü her geçen gün daha da artıyor. Uygur Türklerine uyguladığı işkenceler ile tepkiler toplansa da ne yazık ki halkın kurtuluşu için somut bir adım atılmıyor. Milyonlarca şehit vere sağ kalanların ise işgencelere maruz kaldığı Uygur Türkleri dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor.
  
Yaşanılanları anlatan Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hapishaneye atılan bir Uygur Türkü’nün en son ne hale geldiğini gösterdi. Duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Osman, “Bugün Çin zulmü altındaki en az 5 milyon Doğu Türkistan vatandaşları tutuklu, zülüm ve işkence içinde. Zindana girmeden önce ve sonra hali bu… Milyonlarca şehidimiz var. Hayatta kalan bu şekilde zindandan serbest oluyor. Bizlere sessiz kalanlarda ne iman var ne şeref var ne namus var ne insanlık var. Gelin birlikte Doğu Türkistan’a sahip çıkalım” dedi.


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