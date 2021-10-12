“GELİN BİRLİKTE DOĞU TÜRKİSTAN’A SAHİP ÇIKALIM”

Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik Çin hükümetinin yaptığı zulümler devam ediyor. Yapılanları yayınladığı fotoğraflarla gözler önüne seren Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman, “Bizlere sessiz kalanlarda ne iman var ne şeref var ne namus var ne de insanlık var. Gelin birlikte Doğu Türkistan’a sahip çıkalım” dedi.





Çin Hükümeti’nin Uygur Türklerine yönelik zulmü her geçen gün daha da artıyor. Uygur Türklerine uyguladığı işkenceler ile tepkiler toplansa da ne yazık ki halkın kurtuluşu için somut bir adım atılmıyor. Milyonlarca şehit vere sağ kalanların ise işgencelere maruz kaldığı Uygur Türkleri dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor.