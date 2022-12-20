Genç Müsiad Gebze GTÜ Rektör’ü Mantar’ı Ziyaret Etti

Genç Müsiad Gebze Başkanı ve yöneticileri yaptıkları bu ziyarette öğrenci toplulukları ve yabancı öğrencilerin en büyük sorunu olan staj mağduriyeti üzerine çalışmalar yapılacağı ve bununla ilgili olarak da OSB’leri ziyaret ederek sorunun ortadan kalkması için adım atacaklarını dile getirdi.

Staj Göremiyorlar

Özmen “Yabancı öğrencilerin Gebze’de ki fabrikalarda staj görememelerini araştırarak mağduriyetlerinin farkındayız bununla ilgili OSB’lerle ve GTÜ ile iletişime geçmek istedik bu ziyaretlerimiz devam ediyor. Öğrencilerin staj yapamama konusunda gerekli adımları atıyoruz inşallah önümüzde ki süreçte bu sorunu ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Topluluklarına Maddi Manevi Destek Sürdüreceğiz

Özmen, “Pandemi dönemi öncesi Genç Müsiad Gebze’nin de bir oluşumu vardı ancak pandemi araya girince topluluğu kapatmak zorunda kaldık ancak bizlerden destek isteyen hiçbir topluluğu geri çevirmedik. Bu dönem de elimizden geldiğince hem manevi hem de maddi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi

Bizlerde Her Türlü Desteği Vereceğiz

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Bizler de farkındayız ki STK’ların birçok noktada faydası olduğunu gördük ve görmeye devam edeceğiz. Bizim yetkilerimiz de bir yere kadar ilerliyor ve o noktadan sonra sizler devreye giriyorsunuz. STK’ların bu denli hassas davranması gençlerin önünü açması yönünden umut vaat ediyor.” İfadelerini kullandı.