‘’Genç Şehir’’ ile Projeler Yarışacak!

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü “Genç Şehir Proje Yarışması” ile gençler, yaşamak istediği Kocaeli’yi kendi elleriyle tasarlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı genç fikirleri yarıştıracak ödüllü proje yarışması düzenliyor. Dört farklı kategoriden oluşan “Genç Şehir Proje Yarışması” ile gençler hem kazanacak hem de şehirlerine katkı sağlayacaklar. Gençlerin, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedeflenen yarışma, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor.

UYGUN PROJELER KENTE UYGULANABİLİR



Yarışmaya katılacak projelerin, özgün ve yaygın etki alanına sahip olması, Ar-Ge niteliği taşıması, gerçekçi ve uygulanabilir olması ön planda tutulmakta. Son teslim tarihi 15 Mart 2019 olan yarışma için projeler elden ve şahsen Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Ayrıca yarışmaya katılan her proje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanması muhtemel projeler arasına alınacak.



PROJEYE KATILIM ŞARTLARI

Öncelikle proje yarışmasına başvurmak için, Kocaeli’nde ikamet etme veya eğitim için Kocaeli’nde yaşama şartı bulunuyor. Katılımcıların yaş aralığı ise 16-30 arası olması gerekiyor. Proje; Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanları olmak üzere dört kategorinden oluşuyor. Yarışmacılar bu kategorilerde hazırladıkları projeleri sunabilecek.



PROJENİN KONU BAŞLIKLARI

Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan “Genç Şehir Proje Yarışması” dört kategoriden oluşuyor. Konu başlıkları ve örnek çalışma alanları ise şu şekilde açıklandı.

Bilişim Projeleri; Yazılım, Bilişim ve İnternet, Siber Güvenlik ve Savunma, Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri, Bulut Bilişim, Robot ve Robotik Nesneler, Mekatronik, Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Nesnelerin İnterneti (IoT), Sensörler.

Sosyal Projeler; Toplumsal Sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, Spor bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar, Sporda cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar, Gençlerin kültürel bilinçlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, Kentin sosyo-kültürel fonksiyonlarının arttırılması, Dezavantajlı Gruplar, Göç ve mülteciler ile ilgili çalışmalar, Gençler arasında fırsat eşitliği, Gençlerin ve toplumun aktif sosyal yaşama dahil edilmesi, Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine ilişkin çalışmalar.

Eğitim Projeleri; Eğitim- öğretim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar, Gençlerin eğitim fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Eğitim alamamış bireylere yönelik çalışmalar, Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, Eğitimde spor, sanat ve kültür etkinliklerinin arttırılmasına yönelik sürdürülebilir çalışmalar.

Kentleşme Projeleri; Ulaşım, Enerji etkinliğinin yükselmesi, Gecekondulaşma sorunlarına çözüm üretilmesine yönelik projeler, Atık yönetim sistemleri, Alt yapı sistemleri, Kalabalıklaşma ve nüfus yoğunluğunun getirdiği olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar, Doğal Çevrenin Korunması, İsrafın engellenmesine yönelik çalışmalar.





PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yayınlanan değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak her alanda ilk üç proje belirlenecek. Proje yarışmasının sonuçları ödül töreninde duyurularak her alanda ilk üçe giren projelere ödülleri dağıtılacak. Projenin ödül töreni 17 Nisan 2019 SDKM (Süleyman Demirel Kültür Merkezi)’de yapılacak. Yarışmada birinci olacak proje 6 bin ikinci olacak projeye 4 bin üçüncü olacak projeye ise 2 bin TL para ödülü verilecek.