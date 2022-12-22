GENÇLERDEN KOCAMAN’A SEVGİ SELİ









Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Biz Bize” Gençlik Buluşmaları kapsamında KOÜ Arslanbey Yerleşkesi’nde erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti. Gençler ile çok güçlü bir iletişim kuran Başkan Kocaman’a öğrenciler büyük ilgi gösterdiler.





DÜŞÜNCELERİNİZ ÇOK ÖNEMLİ

Öğrenci buluşmasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Güzel ülkemizin bir çok güzel ilinden buraya geldiniz. Bende bu sıralardan geçtim. Benim ilçemde kalan genç kardeşlerimizin düşünceleri benim için çok önemlidir. Geldiğiniz yerler ile ilçemizi karşılaştırıyorsunuz. Yapacağınız eleştiriler, beklentileriniz benim için çok önemlidir” dedi.





İKİNCİ VATANINIZ KARTEPE OLACAK

“Buradan mezun olduktan sonra bu ilçe sizin ikinci vatanınız olacaktır” diyen Kocaman “1996 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okudum. Öğrenciyken benimde düşüncelerim sizden farklı değildi. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim ikinci vatanım oldu. Uzun zamandır gençlerimizle bir araya geliyorum. Bu buluşmalara yurtlarla devam ediyorum. Bu buluşmalarda gençlerimizin ne düşündükleri bizlere rehberlik etmektedir” açıklamasında bulundu.





SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

Gençlerin ulaşım, Kartepe turu taleplerine olumlu cevap veren Başkan Kocaman “Ulaşım konusunda KBB ile görüşeceğiz. Kartepe turu için gençlerimize yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecektir. Yaptığımız tüm etkinlikler sosyal medya üzerinden duyurulmaktadır. Buradan her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz” dedi.





YENİ TESİS YAPILIYOR

“Öğrencilerimizle birlikte düzenlediğimiz etkinlikler büyük ilgi görmektedir” diyen Başkan Kocaman “Yaptığımız etkinliklerle öğrencilerimizin kendine güveninin yanı sıra hayatında çok önemli tecrübeler elde etmektedirler. Spor yapmak her çağda çok önemlidir. Bende basketbol oynuyorum. Acısu Mahallesi’nde 2 bin metre kare alanda çeşitli spor dallarının olduğu bir tesis yapıyoruz. Kartepe ilçesinde her türlü sporun yapılacağı alanlarımız vardır” açıklamasında bulundu.





GENÇ AKADEMİ 2’Yİ KURUYORUZ

“Genç Akademi 2’yi kuruyoruz” diyen Başkan Kocaman “Arslanbey Yerleşkesinde Genç Akademi 2 çalışmalarına başladık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte çalışma yapıyoruz. 4 bin metre kare alanda sizlere hizmet verecektir. Eğitim desteğinin yanı sıra sosyal aktivitelerinin de yapılacağı yerdir. Bölgenin yapısını tanıyın. Bu sayede daha fazla diyalog sağlarsınız. Hepimizin sorumlulukları vardır. Bizden sonra gelecek olan nesillere daha iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





SAZ VE KEMENÇE ZİYARETİ

Yurttan ayrılmadan önce gençlerin ricasını kırmayarak odalarına misafir olan Başkan Kocaman, kemençe ve saz ile Anadolu ezgilerine eşlik etti.