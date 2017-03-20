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GENÇLERE KONUK OLDULAR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Başkan Adnan Köşker Gebzeli sanayici işadamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantıda biraraya geldi.

GENÇLERE KONUK OLDULAR

20 Mart 2017 Pazartesi 14:52

 Bakan Işık ve Başkan Köşker 
STK’lar ve Gençlerle Buluştu 


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebzeli sanayici işadamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle, düzenlenen toplantıda bir araya geldi. 
STK TEMSİLCİLERİ KATILDI 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı Gebzeli sanayici işadamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi hakkında bilgi paylaşımı ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel ve çok sayıda sanayici, işadamı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
GENÇLERE KONUK OLDULAR 

Anayasa değişikliğinin getirilerinin kapsamlı şekilde anlatıldığı toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker gençlere konuk oldu. Gençlik Merkezinde düzenlenen gençler buluşmasına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e; AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, gençlik kollarının referandum çalışmaları hakkında bilgi verdi. 



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