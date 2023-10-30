“Gençleri Ülke Çapında Meslek Sahibi Yapıyoruz”

Otomotiv satış sonrası hizmetlerinde lokomotif görevi gören oto servislerindeki istihdamı artırmak üzere eğitim programlarına ağırlık veren RS Boyasız Onarım, kurulduğu günden bu yana yüzden fazla kişiye araç hasar onarımı konusunda eğitim vererek sektörde bir ilki gerçekleştirdi. 3 hafta süren boyasız onarım eğitimleri sayesinde ülke çapında her ilde staj ve çalışma garantisi verdiklerini söyleyen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Teknisyen eğitim programımıza ilgi çok yüksek ve çok kısa süre içerisinde sektör için rekor diyebileceğimiz seviyede eğitime katılım sağlandı. Günde 30 ile 50 arasında eğitim başvurusu alıyoruz. Eğitim sonrasında teknisyenler ayda ortalama 30.000 TL kazanç sağlayabiliyorlar. Hatta kendini geliştirenler gelecekte kendi işini yapma imkânı kazanıyor ve aylık ortalama 100 bin ila 200 bin TL arasında ciro yapabiliyor. Gençlerimize çağrıda bulunuyoruz ve eğitime bekliyoruz.” dedi.

RS Otomotiv Grubu, özellikle kaporta boya onarımı, boyasız onarım teknikleri üzerine verdiği eğitimlerle gençlerin iyi bir kazanç elde edebileceği yeni bir meslek sahibi olmasına olanak tanımaya devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde yüzden fazla kişiye eğitim vererek çalışma fırsatı sunan şirket; teorik eğitimin yanı sıra yüksek teknolojinin ürünü ekipmanlarla, birebir yerinde pratik eğitimlerle hasar onarımında ara eleman sorununa çözüm yarattı.





Aylık 30.000 TL kazançla iş imkânı var

Mesleki eğitime gereken önemin verilmemesi sonucunda birçok işsiz üniversite mezunu genç karşısında çok ciddi bir mavi yakalı istihdam eksikliğinin var olduğunu söyleyen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “5 yıl içinde otomobilleri onaracak ve boyayacak usta bulamayacağız, bu gerçeği bugünden görüyoruz. Yeni nesli bu yönde teşvik etmek istiyoruz. Bu düşünceyle RS Boyasız Onarım tarafında kapsamlı eğitimlerle gençlere her ilimizde staj imkânı ile iş garantisi veriyoruz. Her gün ortalama 30 ile 50 arasında eğitim başvurusu alıyoruz. Bugüne kadar yüzlerce kişi eğitimimiz sayesinde meslek sahibi oldu, aylık ortalama 30.000 TL kazançla iş imkânı sağladık. Tecrübe kazananlar zaman içerisinde kendi işini yapma imkânı kazanıyor, aylık ortalama 100 bin TL ciro sağlayabiliyor.” açıklamasında bulundu.

Kadın istihdamı için eğitimde destek

Öte yandan RS Boyasız Onarım, boyasız onarım eğitim paketlerinde yeni bir kampanyayı da devreye aldı. Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar tüm yaş grubundan kadın katılımcılar için yüzde 75 indirim fırsatı sunulacak.