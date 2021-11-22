Gençlik Festivali’ne Darıca damgası

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlediği ‘Tam Bana Göre Festival’de adeta Darıca rüzgarı esti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül alırken Darıca Belediyesi E-Spor takımı da festivalde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Darıca Belediyesi tarafından Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali'nde açılan stant festivalde en dikkat çeken stantlardan biri oldu. Ankara’da Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti. 16 - 21 Kasım tarihleri arasında yapılan festival kapsamında spor turnuvaları, ücretsiz konserler, atölyeler ve söyleşiler gibi pek çok etkinlik yapıldı. Darıca Belediyesi de açtığı stantla festivalde yer aldı. Darıca Belediyesi standı yoğun ilgi görürken standı ziyaret eden gençler keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, gençleri düşünerek hizmet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

BAŞKAN BIYIK ÖDÜL ALDI

“Tam Bana Göre Festivali”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla start alırken 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Festivalin ilk gününde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışmasının ödül töreni yapıldı. Türkiye genelinde gençlere yönelik hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği festivalde Darıca Belediyesi, fark yaratan projesi “Gençlik Koridoru” ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında ödüle layık görüldü. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara Millet Bahçesinde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

DARICA’NIN STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Darıca Belediyesi standı festivalin açıldığı ilk gününden beri gençlerin akınına uğrarken, stantta Darıca Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği projeler sergilendi. Darıca Belediyesi standı yoğun ilgi görürken standı ziyaret eden gençler keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, gençleri düşünerek hizmet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

DARICA BELEDİYESİ ŞAMPİYON OLDU

Darıca Belediyesi, festivale adeta damga vururken festival boyunca da Darıca rüzgarı esmeye devam etti. Festivalin ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a proje ödülü verirken festivalin son günü de yapılan turnuvada Darıca Belediyesi şampiyon oldu. Festivalde düzenlenen E-Spor Turnuvası’nda Darıca Belediyesi E-Spor takımı da mücadele ederken Darıca Belediyesi sporcusu Cemal Aka, rakiplerini tek tek yenerek şampiyon oldu. Festivali son günü gerçekleşen final müsabakasının ardından düzenlenen madalya töreni ile Cemal Aka, madalyasını aldı.

BIYIK: “GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Festivalde yer almaktan ve ödüle layık görülmekten dolayı gururlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’mız tarafından düzenlenen gençlik festivaline katılmak ve gençlere yönelik projelerimizi sergilemekten büyük bir mutluluk duyduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik çalışmalarımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmesi de bizleri hem çok gururlandırdı hem de yeni projeler için enerjimizi yükseltti. E-Spor takımımızın da festivalde şampiyon olması sevincimizi ikiye katladı. Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.