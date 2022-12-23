Genel Başkan Yalçın, “Halk 2023 Yılında da Açlığa Mahküm Edildi” Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, “yine kaşıkla verdiler, yılbaşından sonra kepçe hatta kazanla toplayacaklar” dedi.

23 Aralık 2022 Cuma 10:39