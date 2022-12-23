Genel Başkan Yalçın, “Halk 2023 Yılında da Açlığa Mahküm Edildi”
Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, “yine kaşıkla verdiler, yılbaşından sonra kepçe hatta kazanla toplayacaklar” dedi.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı.
Asgari ücreti değerlendiren Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, “Her sene olduğu gibi yine beklenenin altında bir rakam ile karşı karşıya kaldık. Halk yine düşünülmedi. Ekonomik krizle birlikte açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılan halk, yılbaşından sonrasında da ne yazık ki gelecek olan zamlarla birlikte daha da kötü duruma düşecek. Açıklanan rakam yeterli değil. Yine kaşıkla verip, kepçe ile toplayacaklar. Bundan kimsenin şüphesi yok. Yıllardır aynı konu ve sonuçta ne yazık ki hep aynı oldu. Vatandaş elbetteki bunun hesabını artık seçimlerde soracaktır” dedi.